Pfizer, Avrupa'ya Aşı Tedarikini Geçici Süreliğine Azaltacak

ABD merkezli ilaç firması Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirilen COVID-19 aşısının Avrupa'ya tedarikinin geçici süreliğine azaltılacağını açıkladı. Pfizer'ın Avrupa'ya aşı tedarikini kısa süreli olarak azaltma nedeni, 2021'de aşı üretim kapasitesini 1,3 milyardan 2 milyara çıkarmak olarak gösterildi.

Almanya merkezli BioNTech firması ile yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı aşı geliştiren ilaç şirketi Pfizer, 2021 yılındaki üretim kapasitesinin 2 milyar doz aşıya yükseltildiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Gün içerisinde yeni bir duyuru yayınlayan şirket, aşı üretim kapasitesini artırmak için Avrupa'ya yapılan tedarikin geçici olarak azaltılacağını söyledi.

The Guardian'da yer alan haberde Pfizer'ın Avrupa'ya aşı tedarikini kısa süreli olarak azaltma nedeni, 2021'deki aşı üretim kapasitesini 1,3 milyardan 2 milyara çıkarmak olarak gösterildi. Norveç Kamu Sağlığı Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Pfizer-BioNTech aşısının teslimatlarının önümüzdeki haftadan itibaren bir süreliğine azaltılacağı belirtildi.

Aşı tedarikindeki geçici düşüş, tüm Avrupa ülkelerini etkileyecek:

Enstitüden yapılan açıklamanın devamında "Bu geçici düşüş, tüm Avrupa ülkelerini etkileyecek. Pfizer'ın tekrardan maksimum üretim kapasitesine ulaşmasının ne kadar süreceği henüz tam olarak belli değil" ifadelerine yer verildi. Avrupa Birliği ülkesi olmayan Norveç, üye ülke İsveç'in aldığı fazla dozları satın alarak Pfizer aşısına ulaşıyor.

Pfizer'a göre ise aşı tedarikindeki geçici düşüş, ocak sonundan şubat başına kadar olan sevkiyatları geçici süreliğine etkileyecek olsa da şubat sonu ve mart aylarındaki dozlarda önemli bir artış sağlayacak.

Geçtiğimiz günlerde AB yetkililerinin Reuters'a, bazı üye devletlerin beklenenden daha az miktarlarda COVID-19 aşısı tedarik etmesi ve üye ülkeler arasında dağıtımın düzensiz ilerlemesi nedeniyle gelecekteki teslimatlara ilişkin belirsizlikten şikâyet ettikleri söylenmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ile yaptığı görüşme sonrası, yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasitenin artacağını belirtmişti.