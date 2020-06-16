PGA Tour 2K21'in Kariyer Modu Fragmanı Yayınlandı

HB Studios tarafından geliştirilen golf simülasyon oyunu PGA Tour 2K21'in kariyer modu fragmanı, çıkış platformları ve oyun içi detayları bugün IGN tarafından yayınlandı. Gelin yeni golf oyununun detaylarına yakından bakalım.

Uzun yıllardır Electronics Arts tarafından sunulan golf simülasyon oyunu serisi PGA Tour, bu sene 2K Games'in yayıncılığında ve HB Studios'un geliştiriciliğinde yeniden hayranlarıyla buluşuyor. Bugün IGN tarafından yayınlanan yeni PGA Tour 2K21 fragmanında oyunun ara sahneleri ve oynanış görüntüleri yer alırken kariyer moduna ve bazı oynanış detaylarına bir bakış atılıyor.

Kendi özel karakterinizi oluşturup kariyer modunda oynayabileceğiniz PGA Tour 2K21'de oyuncular, 'saha düzenleyici' moduyla kendi golf sahalarınızı düzenleyebilecek, ayrıca Justin Thomas dâhil 11 farklı PGA Tour sporcusuyla kariyer modu kapsamında meydan okuma maçları yapacaklar ve FedEx Kupası şampiyonu olmaya çalışacaklar.

PGA Tour 2K21'in kariyer modu fragmanı:

PGA Tour 2K21'in kariyer modu gerçekten de çok geniş özelleştirme seçeneklerine sahip. PGA Tour 2K21'in karakter oluşturma ekranında, alt/üst giyim, saç, şapka, golf sopası ve aklınıza gelebilecek her türlü golf ekipmanı özelleştirmesi mevcut. Ayrıca çok büyük spor ve giyim markalarının da yer aldığı bu özelleştirme seçeneklerinde, Adidas, Polo Ralph Lauren, Malbon Golf, Callaway Golf, Bridgestone Golf ve TaylorMade Golf gibi isimler karşımıza çıkacak.

Kariyer modunda genel olarak oyuncular, karakterleriyle ilk olarak Korn Ferry Turu'nda mücadele ediyor olacak. Korn Ferry Turu'nun ardından PGA Tour'a yükselmeyi başaran oyuncularsa FedEx Kupası şampiyonu olabilmek için PGA Tour yıldızı Justin Thomas ile karşılaşacaklar.

2K Games'in oyunun isim haklarını Electronic Arts'tan satın almasının ardından HB Studios'un, kendi golf simülasyon serileri olan Golf Club'ı PGA Tour'a çevirerek geliştirdiği PGA Tour 2K21, 21 Ağustos tarihinde PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia ve Steam üzerinden de PC'de satışa sunulacak. Steam fiyatı 299 TL olan PGA Tour 2K21'in ön sipariş sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.