Akıllı aydınlatma sisteminde öncü firmalardan birisi olan Philips, IFA 2019 kapsamında yeni Hue cihazlarını duyurdu. Şirket; yeni ampuller, akıllı prizler ve yeni bir bağlantı köprüsünü tanıttı.

Philips, yıllardır mevcut akıllı ampul serisini yenilemekten memnun ancak son zamanlarda şirket, yeni teknolojiler konusunda da çalışmalar yürütüyor. Şirketin ürün gamında her zamankinden daha fazla ampul çeşidi yer alıyor ve sonunda ampullere Bluetooth özelliği de eklendi. IFA 2019 kapsamında yeniliklerini duyuran Philips, ampuller, düğmeler ve ilk akıllı fişi de dâhil olmak üzere bir dizi yeni akıllı aydınlatma ürününü tanıttı.

Yeni ampuller Bluetooth destekli olacak:

İlk olarak Philips, taşınabilir Hue Go ampullerini yeniledi. Çanak şeklindeki bu yeni cihaz, orijinalinden çok da farklı görünmüyor ancak yeni Hue Go’lara Bluetooth özelliği eklenmiş ve çok daha iyi bir batarya performansı var. Philips, GU10 soketleri için yeni bir spot ampul ile E12 mum tipi ampul de geliştirdi. Buradaki birincil değişiklik, bir Hue Bağlantı Köprü’nüzün olmaması durumunda Bluetooth desteği ile işleriniz halledecek olmanız. Bu yeni filament ampuller, farklı stillerde gelecek ve satış fiyatı da şu an için 30 dolar civarında olacak.

Philips, yeni bir akıllı düğme geliştirdi:

Philips, ayrıca akıllı olmayan lambaları Hue ekosisteminize sokmanıza izin veren ilk akıllı prizini de piyasaya sürdü. Hue'nun tüm yeni ürünleri gibi priz, bir Bağlantı Köprüsü veya Bluetooth ile çalışıyor. Birden fazla odaya sahip olduğunuzda akıllı ışıkları kontrol etmek sıkıcı olabilir ancak şirket, bunu kolaylaştırmak için düğmeler ve anahtarlar sunuyor.

Şirket, bunun için yeni bir akıllı düğme geliştirdi. Bu yeni düğme sayesinde bir tuşla eylemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bu yeni Philips akıllı aydınlatma cihazları önümüzdeki iki ay içerisinde piyasaya sürülecek.