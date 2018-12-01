  • Photoshop Olmadığına İnanamayacağınız 10 Fotoğraf

Photoshop Olmadığına İnanamayacağınız 10 Fotoğraf

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Bu fotoğrafları gördükten sonra ağzınız açık kalacak.

Öyle fotoğraflar var ki insan Photoshop’ta neler yapılabildiği karşısında hayrete düşüyor. Akışkan yollar olsun, uçan arabalar olsun gördüğümüz fotoğrafların bir an için gerçek olduğunu düşünebiliyoruz. Bir de bu durumun tam tersi mevcut.
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Bazen karşımıza öyle kareler çıkıyor ki “Bu hayatta gerçek değildir” diyoruz ancak yalnızca yerinde ve zamanında çekilmiş fotoğraflar oluyorlar. Photoshop’un fotoğrafları inanılmaz şekilde düzenleyebildiğini de bildiğimiz için bazen inanmak çok zor olsa da sizin için ağzınızı açık bırakacak ve Photoshop kullanılmamış 10 fotoğrafı listeledik.

Suda yürümeyi duymuştuk ancak elini suya koyarak havada durmak en üst seviye olsa gerek.

Avatar: Son Kedi Bükücü
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Dondurma mevsimini kapatmış olsak da martılar zaman ve mekana çok da takılmıyorlar galiba.

Siklet farkı olsa da arkadaki leylekler fazlasıyla eğleniyor gibi görünüyor.

Fotoğrafın güzelliğinden çok aklımızdaki soru abimiz yere indiğinde gözlüğü takmış halde mi indiği. Eğer öyleyse cidden mükemmel hareket.

Bu şey değil mi, Dennis Rodman?

Bu arada yukarıdaki referansı bilmeyenler için Dennis Rodman’dan da bir tane Photoshop’suz gelsin…

Elleri olmaması bir beşlik çakmasına engel değil.

Kaynak : https://blazepress.com/2018/12/no-photoshop-16-perfectly-timed-pictures/
Etiketler: photoshop, fotoğrafçılık, Doğal
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