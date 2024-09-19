Türk matematikçilerin kurduğu siber güvenlik girişimi Picus Security, 45 milyon dolarlık yatırım topladı.

Son yıllarda siber saldırılar daha sofistike hâle geldikçe, yazılımların istenen şekilde ve güvenlik açığı yaratmaksızın çalışması da önemli hâle geldi. Üstelik yazılımlar geliştikçe yazılımları test etmek de daha karmaşık ve detaylı bir sürece dönüştü. Bu alanda faaliyet gösteren ve 3 Türk matematikçi tarafından kurulan Picus Security, 1 milyar saldırıyı simüle ederek 45 milyon dolarlık yatırım toplamayı başardı.

Picus Security CEO'su Alper Memiş, "Herkesin farklı, evrimleşen bir yaklaşımı var. Herkesin amacı ise ikisinin arasında bir bağlantı kurmak." ifadelerini kullandı.

Toplam yatırım 80 milyon doları buldu

Picus Security, Seri C yatırım turunda 45 milyon dolar değerinde yatırım almayı başarırken, bu yatırım turuna Riverwood Capital önderlik etti. Firmanın önceki destekçilerinden Earlybird Digital East Fund'ın da katıldığı bu yatırım turu ile birlikte Picus'un bugüne kadar aldığı toplam yatırım 80 milyon dolara ulaştı.

Picus Security, MasterCard, Visa, Vodafone ve ING gibi dev şirketler için bugüne kadar 1 milyardan fazla siber saldırı simülasyonu gerçekleştirdi. Siber güvenlik firması bugüne kadar 500'den fazla kurumsal müşteriye de hizmet verdi. 2022 yılında firmanın değerlemesi 94 milyon dolara ulaşmıştı. O zamandan bu zaman firma çalışan sayısını 200'e, gelirlerini ise 3 katına çıkarmayı başardı.

Picus, otomatik sızma testi, ihlal simülasyonu, kural doğrulama gibi kontroller gerçekleştirerek siber saldırılara karşı proaktif bir koruma sağlıyor. Ayrıca firmanın panelini kullanan güvenlik ekipleri tüm ağ etkinliklerini izleyebiliyor.