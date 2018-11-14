Pikachu'nun Yeni Görüntüsü Hayranlarını İkiye Böldü

Yeni gelecek olan "Dedektif Pikachu" isimli filmde tüylü olan ve konuşabilen Pikachu, hayranlarını ikiye bölmüş durumda. Bazı kişiler karakterin bu görüntüsünü beğenirken, bazı kişiler ise 'berbat' olduğunu söylüyor.

90'lı yıllarda Nintendo firması Pokemon adlı bir oyun serisi yayınladı. Oyuna ilgi oldukça fazlaydı ve Nintendo da bunu ticarileştirmek için elinden geleni yaptı. Çizgi film ise dünya çapında bir başarıya ulaştı ve çizgi filmin baş karakterlerinden Pikachu, en önemli Japon figürlerinden birisi haline geldi.

Mayıs 2019'da gösterime girecek olan Pokemon: Dedektif Pikachu adlı filmin fragmanı yayımlandı. Bu fragmanda Pikachu'nun kürklü olması ve konuşabilmesi hayranların canını sıktı. Fragmanı izlemediyseniz şöyle alalım sizi:

Kimi hayranlar bunu karakterin orijinal görüntüsüne hakaret olarak sayarken, kimi hayranlar ise gerçekçi olduğunu savundu. Bir diğer konu ise Pikachu'nun konuşabilmesi. Normalde sadece adını söyleyebilen pokemonun konuşması da hayranları bölmüş durumda.

Filmin yapımcılığını Warner Bros üstlenirken, Pikachu'yu da Ryan Reynolds seslendirecek.

Fragmanda görebildiğimiz kadarıyla baş karakter bir deneye katılıyor, bu deneyin sonucu olarak Pikachu'yu anlıyor olabilir. Zira fragmanda gördüğümüz kadarıyla bu karakter Pikachu'yu anlıyor, ancak diğer insanlar sadece Pikachu dediğini duyuyorlar. Bir nevi Roket Rakun - Groot ilişkisi durumu var yani. İkinci mesele ise tüyler. Aslında pikachular zaten tüylü bir tür. Çizgi filmin çizim tarzı gereği kısa tüylü pokemonların tüyleri hiçbir zaman çizilmezken, bazı pikachuların "saçları uzun" olarak çizildiğini gördük. Elektrikli fare olarak tanımlanan bir pokemonun aslında tüylerinin olması çok da şaşırtıcı değil.