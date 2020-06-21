tg_bomze tarafından yayınlanan Face Depixelizer isimli araç, piksel piksel çözünürlüklü fotoğrafları yüksek çözünürlüklü fotoğraflara dönüştürebiliyor. Ancak bazı kullanıcılar bu araçta video oyun karakterlerini test edince oldukça ilginç sonuçlar elde etti.

Günümüzde yapay zekanın neler başarabileceğini çıplak gözlerle bile görebilirken zaman zaman bazı insanlar, kendi araçlarını geliştirmek için de yapay zekadan yararlanabiliyorlar. İşte bu insanlardan biri olan Twitter kullanıcısı tg_bomze, yeni bir araç yayınladı.

tg_bomze’nin aracı, kendisinin tanımına göre düşük çözünürlüklü ve piksel piksel olan fotoğrafları tersine mühendislikle yüksek çözünürlüklü fotoğraflar haline dönüştürüyor. Face Depixelizer isimli bu araç, isminden de anlaşılabileceği gibi şu an için yalnızca insan yüzlerinde çalışıyor.

Video oyun karakterleri dönüştürüldü:

tg_bomze’nin yayınladığı Face Depixelizer, aracı gören bazı kullanıcılar için daha eğlenceli bir amaç için kullanıldı. İnsanlar, aracı kendilerinin en sevdiği video oyun karakterlerinde kullanmayı denedi. Araçla elde edilen sonuçlar zaman zaman korkunç zaman zaman da oldukça komik oldu.

Face Depixelizer’ı kullanan bazı kullanıcılar, Mario gibi oyun dünyasının en klasik isimlerini bu teknolojiyle gerçeğe dönüştürdüler. Yaşanan dönüşüm sonucunda bazı oyun karakterleri normal bir insan gibi gözükürken bazıları içinde bir kötülüğün olduğunu okuyabildiğimiz karakterlere dönüştü.

Yazı içinde gördüğümüz resimler, bu araçla elde edilen sonuçların en kötüleri olarak sayılabilir. Dolayısıyla bu aracın daha geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz ki geliştiricinin kendisi de zaten bunu biliyor. Ancak genel anlamda araç, dünya üzerinde olmayan bir yüzü yeniden tasarladığından iyi bir iş yapabiliyor diyebiliriz.

tg_bomze tarafından yayınlanan Face Depixelizer’ı denemek istiyorsanız bunu ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Face Depixelizer’ı, Google Colab üzerinden denemek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bağlantıda yer alan yönergeleri izleyerek kendi sonuçlarınızı da elde edebilirsiniz.