Bir Pilot, Karantinayı Uzatan Valiye Uçak Rotasıyla Küfretti

Koronavirüs sebebiyle karantina süresini eyalet genelinde 1 ay uzatan vali tepki topladı. Eyalette yaşayan bir pilot, valinin kararına olan sitemini uçağıyla gökyüzünde küfür yazdıktan sonra valinin köşkünü gösteren bir ok çizerek belirtti.

Geçtiğimiz hafta içerisinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutlamamızla beraber Türk Hava Yolları bir ilke imza atmış ve dünya tarihinin en büyük Türk Bayrağı'nı Türkiye üzerinde göklere çizmişti.

Anbean canlı olarak tanıklık ettiğimiz bu eşsiz olay, uçakların seyrettiği rota ile bazı düşüncelerin gökyüzünde ifade edilebileceği fikrini tekrar gündeme getirmişti. ABD'de yaşayan bir pilot, bu yöntemi kullanarak dünyamızı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine karşın karantina süresini uzatan valiye sitemini kendi yöntemleriyle anlattı.

Pilot, karantina süresini uzatan valiye uçağıyla küfür etti

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki Pilot Ed Frederick, koronavirüs etkilerini göstermeye devam ediyorken virüsü yayılmasını en az seviyeye indirgemeye çalışan Vali Gretchen Whitmer'ın cuma günü içerisinde karantina süresini 28 Mayıs'a kadar uzattığını açıklamasının ardından yaklaşık 1 saat süren özel uçuşuyla daha önceden planladığı rotasında seyretti.

Planlanan rota ile harita üzerinde 'F' ve 'U' harflerini çizen Frederick, bu iki harfin yanına bir de ok işareti ekledi. Ok işaretiyle tam olarak Vali Whitmer'ın köşkünü işaret eden Frederick, daha önce çizmiş olduğu 'Fu*k' ve 'You' ifadeleriyle valiye küfür ettiğini gösterdi.

Bunun bir güç gösterisi olduğunu belirten Frederick: "Hükûmet yetkilileri, hangi partiden oldukları fark etmeksizin boş durmayıp bir şey yaptıklarını kanıtlamak için sonuçlarını düşünmeden kararlar alıyorlar" ifadelerinde bulundu.

Aynı zamanda kız kardeşiyle beraber küçük bir işletmenin sahibi olan pilot, vakaların çoğunluğunun Michigan'da bir şehir olan Detroit çevresindeki güneydoğu bölgesinde yer alması sebebiyle Michigan eyaleti genelinde karantinanın gereksiz olduğuna inandığını söyledi.