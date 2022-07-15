Pınar Gökoğlu'nun Piksellerden Oluşan 15 Şahane Eseri

Bu içeriğimizde pixel art alanında eserler ortaya çıkaran Pınar Gökoğlu'nun çizimlerini derledik. Sanatçının çizimlerinde hem popüler sahneleri hem de kendi orijinal fikirlerini ortaya koyduğunu görüyoruz.

Özellikle bağımsız yapımcıların ortaya koyduğu piksel grafikli oyunlar, çizimler ya da animasyonlar çoğu zaman bizlere, büyülenmek için sırf AAA kalitesinde yapımlara gerek olmadığını gösteriyor. Bu bağlamda piksellerle oluşturulan gün batımı sahneleri, mekân tasarımları ve daha sayısız birçok şey, pixel art kategorisinde diğer sanat dallarında da olduğu gibi tek sınırın hayal gücü olduğunu gösteriyor.

Piksel çizimi alanında içinizi ısıtan eserler ortaya koyan Pınar Gökoğlu'nun çizimlerine baktığınızda, piksel sanatının sınır tanımadığını daha iyi anlayacaksınız. Lafı fazla uzatmadan gelin, 15 adet esere birlikte bakalım.

Şato mu daha güzel, yoksa bulutlar mı bilemedik:

Kırsaldaki çadırlar. Gökyüzü tekrar kendine hayran bırakıyor:

Boş yollar ismiyle paylaşılan bu eser, kafa dağıtmak için çıkılan gece sürüşlerinden alınan bir kare gibi duruyor:

Bu eser ise yakın zamanda karşımıza çıkan Obi Wan Kenobi dizisi için bir fanart olarak yapılmış:

Burada ise bir gökdelen ve arkasında tatlı renklerle oluşturulmuş bulutları görüyoruz:

Bu kapının güzelliği, nereye açıldığı konusundaki merakımızın üstünü örtüyor:

İnsanın içini ısıtan renklerle donatılmış bir ağaç:

Elden Ring'i bu grafiklerle oynamak daha kolay olur muydu diye düşündürmüyor değil:

Yeni God of War oyununu beklerken böyle eserler gördüğümüzde 'keşke bir de piksel versiyonu olsa' diye düşünüyoruz:

Siyah bir kuzgunun tüylerine vuran ışıklar sayesinde üzerindeki detayları görebiliyoruz:

Bu eserin ismi ise Kış Cadısı:

Burada ise toplu taşımada kadının rengi solmuş bir şekilde yansıması bulunuyor. Yana kaydırdığınızda ise animasyon hâlinde görebilirsiniz:

Adventure Time'ın en ikonik sahnelerinden müzik dinleyen Jake:

Asılı kalmış toprak parçasının altından çıkan bir kök:

Son olarak, yansımadaki ve yansıma dışındaki renklerin zıtlığıyla bizleri etkileyen, Yağmurlu Gün isimli eser:

Pınar Gökoğlu'nun Twitter sayfası için bu linki; Patreon, Behance ve Instagram gibi hesaplarına ulaşmak için de bu linki kullanabilirsiniz. Ek olarak kendisinin yarattığı, eğlenceli şekillerde karşınıza çıkan bir karikatür karakteri de bulunuyor. Sanatçı hakkında daha çok bilgi edinmek ve diğer eserlerine göz atmak için de blog sitesine göz atmanızı tavsiye ediyoruz.