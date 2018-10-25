Pine64, Linux Tabanlı Akıllı Telefon Geliştiriyor

Pine64, bütçe dostu ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılan Linux tabanlı bir yonga setiyle cihaz geliştirmek için düğmeye bastı.

Özellikle bilgisayar üreticilerine pazarladığı tek parça (single board) bilgisayarlar ve Linux tabanlı, düşük bütçeli dizüstü bilgisayarlarla bilinen Pine64, bambaşka bir alana yöneliyor.

FOSS kaynaklı gelen habere göre Pine64'ün yapım sürecinde olan akıllı telefonu, PinePhone olarak adlandırılacak. 5.45 inç boyutunda ve 1440x720 pixel çözünürlüklü bir ekran barındıracak olan telefon, yine şirketin kendi üretimi olan Pine A64 yonga setini kullanacak. Pine64, aynı yonga setini Pinebook isimli dizüstü bilgisayarında da kullanmıştı.

Pine64, akıllı telefonlarını piyasaya sürmeden önce geliştirici kitleri hazırlamayı ve belirli firmalara göndermeyi planlıyor. Şu an geliştiricilerle görüşme halinde olan firma, 1 Kasım'dan itibaren kitleri göndermeye başlayacak. Elbette ilk kez bir Linux destekli telefon görmüyoruz. Hatta bugün Android kullanan bütün telefonlarda Linux çekirdeği bulunuyor.

Firmanın yaptığını diğer telefonlardan ayıran, dizüstü bilgisayarlarda kullanılan teknolojilerin aynısını bir akıllı telefon üretmek için kullanmak olacak. Henüz donanım özellikleri ile ilgili bir bilgi elimize ulaşmamış olsa da Pine64'ün bütçe dostu cihazlar tasarladığı biliniyor. Bu anlamda fiyat/performans odaklı bir ürün göreceğimize kesin gözüyle bakıyoruz.