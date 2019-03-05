Pininfarina’nın 1900 Beygirlik Elektrikli Süper Otomobil

Şimdiye kadar sadece otomobil tasarımıyla ilgilenen Pininfarina’nın kendi markasıyle üreteceği ilk aracı, 1900 beygirlik bir süper otomobil olacak.

Bir zamanlar sakızlardan otomobil resimleri çıkardı. Çocuklar da o sakızlardan çıkan otomobil resimlerini biriktirirdi. O dönemde gördüğümüz otomobillerin, otomobil teknolojisinin gelebileceği son nokta olduğuna çok emindik. Sonra otomobillerin daha çok yolunun olduğunu ve elektrikli otomobillerin bu sektörün geleceğinde önemli yer tutacağını yaşayarak öğrendik.

Şimdiye kadar yalnızca otomobil tasarımı yapmış olan Pininfarina, 2015 yılında Mahindra tarafından satın alındı. O günden sonra da firmanın kendi aracını yapacağı söylentileri kulislerde dolanmaya başladı.

O günlerden bu yana aracın yaklaşık 2 milyon dolar olacağını ve elektrikli bir araç olacağını biliyorduk. Cenevre Otomobil Fuarı’nda bu araç ilk defa ortaya çıktı.

Pininfarina Battista oldukça şık tasarıma sahip bir araç olmasının yanında 1900 beygir güce ve 1969 lb-ft torka sahip, dört elektrikli motoru bulunan, 120 kWh bataryası sayesinde 480 kilometre yol gidebilen bir otomobil. Hızlı şarj özelliği sayesinde bataryanın yüzde 80’ini 40 dakikada dolduran araç oldukça ilgi çekici.

Aracın 0’dan 100’e çıkma süresinin 2 saniyenin altında olacağı ve aracın 12 saniyede 300 kmh hıza ulaşacağı açıklandı. Araç gerçekten üretim sürecine girerse sadece 150 adet üretilecek.

Firma bünyesinde eski F1 pilotu Nick Heidfield, Pagani ve Bugatti için çalışmış olan Dr. Peter Tutzer gibi isimler de yer alıyor. Dr. Tutzer aracın ağırlığını kontrol altında tutan ve motorların bir arada sorunsuz çalışmasını sağlayan isim olarak gösteriliyor.

Aracın iç tasarımı tamamen şoför göz önüne alınarak tasarlandı. Üç panel de sürücüye bakıyor. Aracın içi bir süper otomobile uygun olarak gayet lüks şekilde tasarlandı. İki renkli iç döşeme mavi hatlara sahip.

Aracın üretimi için elektrikli otomobil üreticisi Rimac ile işbirliği yapılıyor. Aracın tekerlekleri için Pirelli, yazılımı için Salesforce ve Ar-Ge bedelini paylaşmak için de Mahindra F1 takımı ile partnerlikleri bulunuyor.

Üretime girmesi halinde 150 adet üretilecek olan araçların yarısı Avrupa’ya, kalanı ise dünyanın geri kalanına satılacak.