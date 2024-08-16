Pininfarina, "Dünyanın ilk karoser hiper otomobili" olarak nitelendirdiği ve Battista Targamerica'yı tanıttı. ,

Birbiri ardına gelen hiper ve süper otomobil tanıtımlarının en sonuncusu, dünyaca ünlü Pininfarina Automobili'den geldi. Pininfarina, türünün tek örneği olan "karoser tipi hiper otomobil" Battista Targamerica'yı tanıttı. Bu modelden yalnızca bir adet üretilecek olması, aracı oldukça eşsiz ve paha biçilemez bir konuma getiriyor.

İsmi açıklanmayan ve hâlihazırda kendine ait bir Battista'sı bulunan bir otomobil koleksiyonerinin talebi üzerine kolları sıvayan Pininfarina tasarım ekibi bu benzersiz makineyi ortaya çıkardı. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu araç, "sahibinin kişiliğinin tam bir ifadesi, bireyselliklerini ve tarihlerini, zevklerini, ilgilerini ve benzersiz yaşam hikayelerini yansıtan bir yapıt" oldu.

Bir yıldır üzerinde çalışılıyordu

Battista Targamerica, geçtiğimiz yılın Monterey Car Week etkinliğinde sipariş edilmişti. Aracın tasarımının da oldukça kişiselleştirilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin aracın içinde bir puro tutacağı, bir puro kutusu, koltuklar arasında özel cam ve alüminyum kasa yer alıyor.

Aracın içinde ayrıca ten rengi deri koltuklar bulunurken aynı ten rengi deriyi göstergelerde ve kapı panelleri üzerinde görüyoruz. Direksiyonda ise siyah kontrastlı bir simit göze çarpıyor. Kapı plakaları da bu araca özel olarak tasarlandı.

Targamerica da Battista gibi dört elektrik motoru ve 1.900 beygir gücü ve 1.726 lb-ft tork sağlayan 120 kWh bir batarya ile çalışıyor. Araç sıfırdan yüze 2 saniyeden kısa sürede ulaşabiliyor. Aracın en yüksek hızı ise saatte 300 kilometredir. Aracın fiyatı bilinmiyor ancak standart Battista'nın fiyatının 2,2 milyon dolar olduğunu düşünürsek bu aracın fiyatının da 3 milyon doları aşacağını söylemek mümkün.