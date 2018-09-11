Pinterest, çeyrek milyar insana ilham veriyor. Sosyal platformların kötü günler geçirdiği bu dönemde Pinterest 250 milyon kişiye ulaşmayı başardı.

İlham almak için ilk başvurulan platformlardan olan Pinterest, sessiz sedasız 250 milyondan fazla kişiye ulaştı. Bugün itibariyle her ay çeyrek milyar insanın ilham almasına yardımcı olan Pinterest; diğer dev platformların kullanıcı sayısı düşerken, yükselişe geçti.

Pinterest’in kullanıcılarının yarısından fazlası ve yeni kayıtların yüzde 80’i ABD dışından platforma uğruyor. Yapılan bir Nielsen çalışmasına göre ise Pinterest kullanıcısı Pinner’ların yüzde 98’i, platformda buldukları fikirleri dışarı çıkartıyor ve çeşitli şekillerde kullanıyorlar.

Bundan 8 sene önce kurulan Pinterest, bugün internetin en büyük platformları arasında yerini aldı. Şu an Pinterest’te 175 milyardan fazla Pin bulunuyor. Geçen seneye göre pin sayısı ise yüzde 75 arttı. En çok ilgilenilen ve kaydedilen fikirler ise sevilen ürünler, stil fikirleri, sanat ve DIY projeleri oldu.

Pinterest bu büyüme ile ilgili bir yazı paylaştı. Asıl heyecan verici olanın kullanım sayısı değil, insanların Pinterest’i nasıl kullandıklarıyla ilgili olduğunu belirttiler. Bunun nedeni internetin giderek politik ve olumsuz hale geldiği bu dönemde, bir milyar insanın dörtte birinin Pinterest’te zaman geçirmeyi tercih etmesi. Çünkü onlara göre Pinterest ilham verici, verimli ve olumlu bir platform.