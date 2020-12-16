Piramitlerin 5000 Yıllık Kayıp Parçası Aberdeen'de Bulundu

Aberdeen Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma, Büyük Piramit hakkında yeni gizemlerin aydınlanmasını sağlayabilir. Piramitten kayıp bir parça bulundu.

1872 yılında mühendis Waynman Dixon, Büyük Piramit'te Kraliçe Odası'nda, bugün Dixon yadigarları adı verilen üç eşya bulmuştu. Bunlardan ikisi, British Museum'da sergilenirken üçüncü parça ise bir tahta küptü.

Bu tahta parçası, çok uzun zamandır söylentilerin merkezinde yer alıyordu. Hakkında çok sayıda efsane bulunan parçanın aslında bir ölçü aleti olduğu ve piramitlerin nasıl yapıldığının sırrını da açığa çıkarabileceği düşünülüyordu.

19 yıllık araştırma sonuç verdi

2001 yılında bir kayıtta tahta parçasının Aberdeen Üniversitesi'nin müze koleksiyonuna bağışlanmış olabileceğini söylüyordu. Koleksiyonu bağışlayan isimlerden olan James Grant, 1860'larda üniversitede tıp okumuş ve Dixon ile arkadaş olmuş, daha sonra da ona Büyük Piramit'teki çalışmalarında yardımcı olmuştu.

Grant'ın ölümünün ardından 1895 yılında koleksiyonu üniversiteye bağışlanmıştı. Yine de yapılan çalışmalar yeterince detaylı olmadığı için yaklaşık 13 santimlik sedir parçası değeri anlaşılamadan kenara atıldı.

Yıllar sonra Abeer Eladany adlı Mısır asıllı bir araştırmacı ise bu parçayı incelemeye başladı. Üniversitenin Asya koleksiyonu ile ilgilenmeye başlayan araştırmacı, kayıtları karşılaştırdı ve sonuç olarak kayıp parçayı ortaya çıkardı.

Keşif heyecan yarattı

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle kayıp sedir parçasının normalde daha büyük bir bütünün parçasıydı. Büyük parça ilk olarak 1993 yılında bir robotik incelemede görülmüştü. Artık o bölgeye erişim mümkün olmuyor.

Yakın zamanda gelen araştırma sonuçları, tahta parçasının yaşının milattan önce 3341-3094 yıllarından geldiği ortaya çıktı. Bu da Büyük Piramit'i yaptıran Firavun Khufu döneminden yaklaşık 500 yıl öncesine tekabül ediyor. Bu da Dixon yadigarlarının yapıdan sonra değil, yapımının öncesinden kaldığı yönündeki teorileri destekliyor.

Aberdeen Üniversitesi'nden Neil Curtis, yaptığı açıklamada kayıp parçanın tahmin edilenden de eski olduğunu ve bu keşif sayesinde Dixon yadigarlarına olan ilginin yeniden canlanmasını beklediklerini söyledi.