Pirinç Tanesinden Daha Küçük, Ultra Minik Bebek Yoda Figürü

İsveç'te yaşayan İtalyan bir heykeltraş, dünyanın en küçük Bebek Yoda figürünü yaptı. Pirinç tanesinden daha küçük bir boyutu olan minik Bebek Yoda figürü, oldukça detaylı bir tasarıma sahip.

Mandalorian dizisinin sevilen karakteri Bebek Yoda, büyük küçük herkesin sevgilisi oldu. Bebek Yoda hayranı bir heykeltraş, sevilen karakterin pirinç tanesinden daha küçük bir figürünü yaparak sevimli olduğu kadar şaşırtıcı bir tasarıma imza attı.

Ultra minik Bebek Yoda figürü, İtalya doğumlu İsveç'te yaşayan bir mühendis olan Silvia Minucelli tarafından yapıldı. Minucelli, kısa süre önce Instagram ve Tumblr hesaplarında mikro Yoda'nın resimlerini yayınladı. Minucelli paylaşımlarında, "Detaylara dikkat, heykelcik bir pirinç tanesinden daha küçük, ancak her iki elinde de küçük tırnakları olan üç parmağı var" dedi.

Pirinç tanesinden daha küçük Bebek Yoda figürü

Silvia Minucelli'nin Bebek Yoda figürü, kendisinin de belirttiği gibi boyutuna göre son derece etkileyici detaylar sunuyor ve karakterin özünü mükemmel bir şekilde yakalıyor. Bu figüre, şimdiye kadar gördüğümüz en küçük Bebek Yoda diyebiliriz. Karşılaştırma yapabilmeniz için orta büyüklükte bir pirinç tanesinin yaklaşık 5 milimetre uzunlukta olduğunu belirtelim.

Minucelli, Bebek Yoda figürüyle dikkat çekse de diğer kreasyonları da bir o kadar başarılı. İtalyan heykeltraş, bebek ejderhalardan, pangolinlere ve egzotik hayvanlara kadar birçok tasarım ortaya koyuyor. Bebek Yoda'nın yanı sıra Star Wars evreninin sevimli robotu BB-8'in minik figürü de dikkat çekiyor.

Minucelli normalde tasarımlarını ETSY mağazası üzerinden satıyor, ancak bu ultra minik Bebek Yoda'yı özel olarak yaptığını ve satışa sunmayacağını belirtiyor. Heykeltraşın tasarımlarını merak edenler Instagram hesabına buradan göz atabilirler.