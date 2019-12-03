OECD, her üç yılda bir kez açıkladığı PISA araştırmalarının yeni sonuçlarını açıkladı. 15 yaşındaki Türk gençleri, 2018 yılında yapılan araştırmalarda beklenmedik bir başarıya imza attılar. Yeni sonuçlar, Türkiye'nin genel sıralamasının 40'a yükseldiğini gösteriyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), her 3 yılda bir kez düzenli olarak Uluslararası Değerlendirme Programı (PISA) araştırmasındaki verileri açıklıyor. Bu veriler, OECD ülkelerinin 15 yaşındaki çocuklarının bilgi ve becerilerinin ölçülmesi ile ortaya çıkıyor ve ülkelerin gelecek nesilleri olan gençlerinin, eğitim durumlarını gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz yıllarda çokça tartışılan PISA sonuçları, bu yıl özellikle de Türkiye için beklenmedik sonuçlarla geldi.

OECD'nin raporuna göre Türkiye, matematik ve fen bilimleri konusundaki puanını en çok artıran ülke olmayı başardı. 79 ülkenin katıldığı PISA araştırmasında Türkiye'nin böyle bir başarıya imza atmış olması çok büyük bir önem arz ediyor çünkü geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin PISA verileri çok da iç açıcı değildi. Hal böyle olunca da Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili olarak ilk kez detaylı bir rapor hazırladı.

OECD'nin 2015 yılında açıkladığı PISA raporuna göre Türkiye, değerlendirme aşamalarının ortalaması olarak 428 puan almıştı. Ancak bu sefer Türkiye'nin genel ortalaması 38 puan artış gösterdi. Türkiye, 2018 yılında yapılan PISA değerlendirmelerinde 466 puan almayı başardı. Bu puan artışı, Türkiye'nin PISA sıralamasını da doğrudan etkiledi. Öyle ki Türkiye, 2018 PISA verilerinde 40. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin PISA sonuçları matematik ve fen alanlarında daha iyi bir yükseliş yakaladığımızı ortaya koyuyor. Çünkü 15 yaşındaki gençlerimiz, matematik konusunda 34, fen bilimleri konusunda 43 puan daha fazla almayı başarmış durumdalar. Oysa ki Türkiye, 2015 yılında yapılan araştırmalarda en düşük puanı fen bilimleri konusunda almıştı.

PISA araştırmaları sadece fen bilimleri ve matematiği içermiyor. Araştırmalar, 15 yaşındaki öğrencilerin okuduğunu ne kadar anlayabildiklerini de içeriyor. Türkiye'nin bu yılki araştırmalarda almış olduğu puan, okuma yazma konusunda da iyileşmelerin yaşandığını ortaya koyuyor. Türkiye, 466 puan aldığı bu alanda, listenin 40. sırasında bulunuyor. Ancak buna rağmen öğrenciler, OECD ülkelerinin ortalamasından daha yüksek bir performans gösteriyorlar.

2018 yılında yapılan PISA araştırmaları, Türkiye'nin eğitim konusunda olumlu adımlar attığını ve yeni düzenlemelerin, yavaş yavaş etki göstermeye başladığını ortaya koyuyor. Ancak Türkiye gibi genç nüfusu yüksek olan bir ülkenin, şu an ki sıralamalarla yetinmemesi ve OECD ülkeleri arasında daha üst sıralara girmesi gerekiyor.