Dünyanın en ikonik yapılarından biri olan Pisa Kulesi'nin, onu meşhur eden eğimi azalıyor.

İtalya'nın en çok turist toplayan yerlerinden biri olan Pisa Kulesi, her geçen gün daha 'düz' hale geliyor. Kule, 1773 senesinde yapımına başlandıktan beş sene sonra eğim kazanmaya başlamış ve 1990 senesinde ziyaretçilere kapanıp ardından restorasyon işlemlerine geçilmişti.

Restorasyon işlemleri sayesinde 2001 senesinde kulenin 4.5 metrelik eğimi 45 santimetre kadar geriletilmişti. Restorasyon işlemleri sırasında ise 260 milyon dolarlık harcama yapılmıştı. Kulenin yıkılma riskine karşılık devam eden önlemlerin de katkısıyla kule, son 20 senede toplamda 20 santimetre düzleştirildi.

İkonik kulenin eğiminin sebebi ise zeminin yapıya uygun olmaması. Kulenin güneyindeki kum ve kil taban, kuzeydeki zeminden daha yumuşak olduğu için; yapının üçüncü kulesi inşa edildiğinde ağırlıkla birlikte bir çökme yaşanmıştı.

Kulede tüm bu restorasyon işlemleri yapılmasaydı, uzmanlara göre 2030-2040 yılları arasında kule yıkılacaktı. Bu sebeple de projeyi yürüten mühendisler, kuleyi kurtarabildikleri için oldukça mutlu olduklarını belirtiyorlar. Kulenin şu anki konumunun ve eğiminin oldukça güvenli olduğu söyleniyor ve gelecekte tamamen düz olması ihtimali oldukça düşük görünüyor.

Ancak yine de siz de o meşhur fotoğraftan çektirmek isterseniz, acele edin. Zira gelecekte kule düz bir hal alırsa, kollarınızla ayakta tuttuğunuz bir kulenin olduğu ve adeta bir 'süper kahraman' gücünde göründüğünüz bir fotoğrafınız olmayabilir.