1986 yılında Apple CEO’su Steve Jobs ve beraberindeki iki kişi tarafından kurulan ünlü animasyon stüdyosu Pixar, 34. yıldönümünü kutluyor. Disney, 2006 yılından bu yana kendi çatısı altında faaliyet gösteren Pixar için etkileyici bir yıldönümü videosu yayınladı.

Bugüne kadar 16 Akademi, 7 Altın Küre ve 11 Grammy ödülü kazanan Pixar, birbirinden başarılı animasyon filmleri ile milyonlarca insanın kalbine dokunmaya devam ediyor. Bugün aramızda olmayan eski Apple CEO’su Steve Jobs’ın 1986 yılında Edwin Catmull ve Alvy Ray Smith ile birlikte kurduğu stüdyo, 2006 yılında 7,7 milyar dolar karşılığında Disney bünyesine geçmişti.

Disney, 3 Şubat itibarıyla 34. yıldönümünü kutlayan Pixar için çok özel bir video paylaştı. Şirketin dijital yayın platformu Disney+’ın resmi Twitter hesabından yayınlanan video, aslında Pixar filmlerinin bir noktada birbirlerine bağlı olduklarını gözler önüne seriyor.

Oyuncak Hikayesi’nden Kayıp Balık Nemo’ya, Sevimli Canavarlar’dan İnanılmaz Aile’ye kadar pek çok animasyonuna Easter Eggs (Sürpriz Yumurta) saklayan stüdyo, paylaştığı video ile tüm bu gizli mesajları gün yüzüne çıkardı. Sürpriz yumurtalar, filmlerin veya dizilerin içine gizlenen ve aslında başka bir olaya işaret eden sahnelere/görüntülere deniyor. Bu sekanslar genellikle çok kısa ve itina ile saklandığı için sadece çok dikkatli izleyiciler tarafından görülebiliyor.

Örneğin; 2004 yapımı İnanılmaz Aile filmindeki bir sahnede, Arabalar'daki emekli yarış arabası Doc Hudson bulunuyor. Bir başkasında ise Wall-E'deki hurdalık yığınlarında Ratatuy’daki Chef Skinner tarafından sürülen kırmızı scooter’ı görüyoruz. Tüm bu göndermeler, aslında Pixar ailesindeki filmlerin birbirleri ile bir noktada bağlı olduğunu gösteriyor.

Pixar’ın 2020 yılında izleyicilerle buluşacak iki filmi bulunuyor: Onward ve Soul. Yönetmen koltuğunda Dan Scanlon’un oturduğu Onward, 4 Mart tarihinde vizyona girecek. Pete Docter’ın yönettiği Soul ise 7 Haziran’da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Disney'in Pixar'ın yıldönümü için paylaştığı video