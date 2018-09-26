Pixel 3 Serisi, Google Lens Desteği ile Gelecek

Google'ın yeni telefonları Pixel 3 serisi hakkında donanımsal olarak neredeyse her şeyi biliyoruz. Ancak yazılımsal olarak ise çok fazla bilgiye sahip değildik. Şu ana kadar.

Google, özellikle kameralarıyla öne çıkmayı seven telefonlar yapmayı seviyor. Muhtemelen bu sene de farklı olmayacak. Gelecek günlerde resmi olarak tanıtılacak olan Pixel 3 ve Pixel 3 XL, bizi görüntü olarak hiç şaşırtmayacak. Bunun sebebi ise sızıntılar. Buna rağmen Google'ın asıl işi olan yazılımsal özellikler hakkında çok bilgimiz yok. Yeni Pixel telefonların Android 9.0 Pie ile kutudan çıkacağını biliyoruz. Ama sadece o kadar.

Şimdiyse, lansmandan sadece birkaç gün önce gelecek Google Lens deneyimi hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktı. XDA'nın yakın tarihli bir raporuna göre Pixel 3 ve Pixel 3 XL, kamera uygulamalarında yerleşik ve gerçek zamanlı Google Lens entegrasyonu sunacak. Bu özellik, önceki 'sızıntılarda' "Google Lens önerileri" adıyla ortaya çıkmıştı.

Bu bilgiyi IshanAgarwal24 kullanıcı adlı bir Twitter kullanıcısının YouTube yükleyip daha sonra kaldırdığı bir videodan ediniyoruz. Yukarıda gördüğünüz GIF, özelliği kısaca göstermiş. Telefonun kamera uygulamasına gösterdiğiniz e-posta adresi, size bir seçenek sunarak e-posta uygulamasını açmanıza olanak sağlıyor. Gerçek zamanlı Google Lens entegrasyonu oldukça ilginç görünmekte ve eğer gösterildiği gibi akıcı biçimde çalışırsa daha çok kişinin Google Lens'i kullanmasına yardımcı olabilir.

Özelliğin aynı zamanda "Pixel İpuçları" uygulamasının parçağı olacağı ve bu uygulamanın Pixel 3 telefonları hakkında bilgiler sunacağı iddia ediliyor. Google Kamera uygulamasındaki gerçek zamanlı yeni Google Lens entegrasyonunun, Google Lens'in şu anki çalışma biçimine kıyasla son derece kullanışlı olacağı ve kullanıcının kamera deneyimini olumsuz yönde etkilemediği sürece hoş bir ilave olacağı kanaatindeyiz.