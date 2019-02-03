Pixel 3 Kamerasının Gece Görüş Modu, Sınıfı Geçti

Ünlü bilim ve teknolojisi sitesi The Verge editörlerinden Vlad Savov, Pixel 3’ün Night Sight modunu denedi ve deneyimlerini takipçileriyle paylaştı. Bu yazımızda Savov’un Pixel 3’ün geceleri harika fotoğraflar çekmemizi sağlayan Night Sight modu hakkındaki görüşlerini sizlerle paylaşacağız.

Google’ın Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerinde kullanıcılara sunduğu özelliklerden en dikkat çekeni, düşük ışıkta da iyi fotoğraflar çekmemizi sağlayan Night Sight modu olmuştu. Yalnızca fotoğrafların kalitesini değil, renk ve keskinliklerini de koruyan bu mod, kullanıcılardan tam not almıştı.

Pixel 3’ün Night Sight modunun hareketli objelerde nasıl bir performans göstereceğini merak eden The Verge editörü Vlad Savov, kamerayı test etmek için zor koşullara sahip bir ortam seçti. Müzik eşliğinde ışık şovlarının yapıldığı ve insanların dans ettiği bir ortamın test için en uygun yer olacağını düşünen Savov, cihazı bir gece kulübünde test etti.

Night Sight modunun çalışma mantığı, altı saniyeye kadar bir dizi çekim yapıp daha sonra bu pozları parlak ve temiz bir görüntü oluşturmak için birleştirme temeline dayanıyor. Bu mekanizma dikkate alındığında Savov’un seçtiği ortamdaki nesnelerin hızlı hareketinin, fotoğraflarda bulanıklığa yol açması beklenebilir. Fakat sonuç herkesi şaşırtacak derecede iyi.

Pixel 3’ün Night Sight modunun hareketli nesne fotoğraflarındaki başarısının sırrını açıklayan Savov, şu ifadeleri kullandı: “Google’ın kamera sistemi, karedeki hareketleri algılayarak Night Sight modunun pozlama süresini kısaltıyor. Bu da düşük ışıkta hareketleri nesneleri, harika bir şekilde fotoğraflamamızı sağlıyor.”

Başarılı fotoğrafları 32 inçlik bir 4K ekranda yakınlaştırarak inceleyen Savov, fotoğrafların bazı bölgelerinin grenli olduğunu ve bu sebepten dolayı modun mükemmel olmadığını söylüyor. Ayrıca Savov, Pixel 3’ün Night Sight modunun performansının kendisini bir kere daha etkilediğini ve diğer akıllı telefonlarla çekilen fotoğraflara göre gayet başarılı çekimler elde ettiğini belirtiyor.

Pixel 3’ün kamera performansının kullanıcıları ne kadar etkilediğini dikkate alırsak, 2019 yılı akıllı telefon kameralarının gelişimlerine sahne olabilir. Samsung ve Huawei’nin gece çekim modları üzerindeki çalışmaları, akıllı telefon fotoğrafçılığını bambaşka bir boyuta taşıyabilir.