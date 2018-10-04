Google'ın yeni etkinliğine birkaç gün kala artık neredeyse elimizde her türlü bilgi var. 9 Ekim Salı günü Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak olan etkinlikte bizleri nelerin beklediğine dair birçok fikre sahibiz.

Google, Nexus markasını bırakıp Pixel'e geçtiğinden -ve kendi donanımını kendi üretmeye başlamasından- beri her yılın bu zamanlarında bir etkinlik düzenliyor. Genelde yeni amiral gemisi telefonlarının ilgi odağı olan bu etkinlikte başka şeyler de yok değil. Biz de sızıntılar ve diğer kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre 9 Ekim'den ne bekleyeceğimize dair bir liste yaptık.

Pixel 3 ve Pixel 3 XL

Akıllı telefonların başlangıcından beri belki de en çok sızdırılan olan Pixel 3'ün neye benzeyeceğini artık kesin olarak biliyoruz. Bir geliştiricinin çıkmamış telefonu Lyft'inde unutması ise bu "sızıntıların" ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne seriyor.

Telefonun standart modeli bir önceki Pixel 2 XL'e benziyorken, Pixel 3 XL bir çentikle geliyor. Hem de çok büyük bir çentik. Arka tarafta tek bir kamerayla gelecek olan ikili, ön taraflarında 2 adet kameraya sahip olacak.

Pixel Slate (Chrome OS 2'si bir arada tablet)

Sızıntılar genellikle dikkatsiz partnerlerden gelir; Pixel Slate'in varlığını öğrenmemiz ise aksesuar üreticisi Brydge firması ile oluyor. Anlaşılanlara göre Pixel Slate, Google'ın Chrome OS yüklü ilk 2'si 1 arada cihazı. 3000x2000 çözünürlüklü bir ekranla gelecek olan cihazın Windows 10 destekleyebileceği de konuşuluyor.

Home Hub

Asistan destekli ekranlar ilk olarak Lenovo ve JBL'den gelmiş ve Amazon'un Echo Show'una rakip olmuşlardı. Şimdiyse Google da benzer bir ürünle kullanıcıların karşısına çıkacak. 7 inçlik bir ekranın bir hoparlöre takılı olduğu sistem, şirketin akıllı ev ürün gamının bir parçası olacak.

Yeni Chromecast

Best Buy geçtiğimiz ay daha duyurulmamış bir Chromecast'i bir müşterisine satmıştı. Anlaşılan o ki o Chromecast, 9 Ekim'deki etkinlikte duyurulacak. FCC raporlarına göre daha güçlü bir Wi-Fi ve Bluetooth desteği sunacak olan cihaz, belki de Google'ın oyun yayıncılığı servisiyle yaptığı araştırmaların bir ürünü.

Sürprizler

Eğer Google bu etkinlikle karşımıza daha önce duymadığımız bir ürünle çıkarsa, gerçekten bunu saklamak için çok para harcamış demektir. Bu yüzden karşılaşabileceğimiz en büyük sürpriz yeniliğin ufak tefek yazılımlar olacağını düşünüyoruz.