Google Pixel 3, Üç Farklı Renk Seçeneğine Sahip Olabilir

Şimdilerde akıllı telefonlar çıkmadan aylar önce sızıntılar gelmeye başlıyor. Bu sayede birçok özelliği önceden öğrenen bizler, kimi zaman yanılabiliyoruz.

Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL henüz çıkmamasına karşın, sızıntılar yardımı ile birçok özelliği şimdiden biliyoruz. Kesinleşmeyen belki de asılsız bilgileri içeren sızıntılar ise cihazın duyurulmasının ardından kendini ispat ediyor. Şimdi ise Pixel 3 ve Pixel 3 XL’a ait yeni bilgiler gelmeye başladı.

Sunulan renk patentine bakıldığında, cihazların 3 farklı renk seçeneğine sahip olabileceğini anlıyoruz. Öncesinde sadece siyah ve beyaz renk seçenekleri olduğu belirtilen Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL; yeşil, beyaz ve siyah renkleri ile gelecek gibi duruyor.

İpucunu ‘3’ rakamının bulunduğu bir görsel ile ortalığa salan Google, sonrasında ‘yakında’ yazan ve yanında bir telefon çiziminin bulunduğu üç görsel paylaştı. Tüm bu bilgiler puzzle gibi birleştirildiğinde ise akıllara tek bir düşünde geliyor; o da Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL cihazlarının üç farklı seçeneğinin bulunacağı.