Gün geçmiyor ki Android telefonlardan bir fiziksel özelliğin daha yok olmaya başladığını görmeyelim. 3.5mm'lik kulaklık girişinden sonra sıra bildirim LED'lerine geldi. Ancak bir uygulamanın buna çözümü var.

3.5mm'lik kulaklık çıkışlarının artık yavaş yavaş yok olmaya başlamasından sonra telefon üreticileri, nedendir bilinmez, bildirim LED'lerini de kaldırmaya başladı. Android telefonunuza bir bildirim geldiğinde ekranı açmadan bilgi sahibi olmanızı sağlayan bu ufak LED ışığı, bildiğiniz üzere Google Pixel 3'te ve OnePlus 6T'de bulunmamakta.

Ancak bir XDA geliştiricisi, bu özellikten vazgeçemeyenler için bir çözüm bulmuş durumda. Üst düzey bir XDA üye ve geliştiricisi olan Grokus, Pixel Pulse adında bir uygulama geliştirdi. Bu sayede birçok telefonda görmeye alıştığımız ve üst çerçevede bulunan ışık yerine, Ambient Display'de yanıp sönen bir bildirim ışığı göreceğiz.

XDA, "Bu uygulama yanıp sönen bir ambient display oluşturuyor. Pixel Pulse, ekranı sürekli açık tutmak yerine bildirimleri bir nabız gibi belli aralıklarla gösteriyor." açıklamasını yapıyor.

Uygulama aynı zamanda bu "nabızların" aralığını ve rengini de değiştirmenize izin veriyor. Böylece farklı uygulamalar için farklı renk ve süreler kullanarak hangi bildirimin nereden geldiğini daha kolay görebileceksiniz. Ancak bu özelliklerin ücretli olduğunu da söyleyelim.

Uygulama Google Pixel 3 serisi ve OnePlus 6T için geliştirilmiş olduğundan diğer cihazlar için çalışıp çalışmama garantisi ise yok.