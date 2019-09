Pixel 4'ün Canlı Duvar Kağıtları Artık İndirilebilir

Pixel 4 ile bilgilerin ortaya çıkmasının ardından telefonun oldukça dikkat çeken birkaç özelliği vardı. Bunlardan birisi de sahip olduğu canlı duvar kağıtları. Yeni yayınlanan bir uygulamayla birlikte bu duvar kağıtlarına erişebilmek artık mümkün.

Son birkaç gündür ortaya çıkan haberlerle birlikte Pixel 4'ün yazılım detaylarıyla ilgili birçok bilgiye sahip olduk. Bununla birlikte Google'ın en çok göze çarpan odağının tema ve özelleştirme üzerine olduğunu görüyoruz. Hem yeni hem de eski duvar kağıtları ile uğraşan Google'ın bu duvar kağıtlarına resmi olmayan bir uygulama ile ulaşabilmek artık mümkün.

9TO5Google'ın yaptığı çalışmalar sayesinde XDA, yeni canlı duvar kağıtlarını etkinleştirmeyi başardı. Eski Pixel modelleri ve diğer cihazlar için tasarlanan bu uygulamanın resmi bir uygulama olmadığını belirtmekte fayda var. Uygulamanın geliştiricileri ise şu sözleri ifade etti: " PixelWallpaper 19 ile birlikte bugünden itibaren telefonunuza 9 yeni canlı duvar kağıdını indirebilirsiniz."

İndirebileceğiniz duvar kağıtları:

Tek bir uygulama sayesinde birden fazla temayı kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda Pixel 4'ün karanlık moduna ve Pixel temalarına da erişebiliyorsunuz. Telefonunuzun "duvar kağıdını ayarla" bölümüne girerek "Come Alive" ve "Living Universe" temalarında birini aktifleştirebilmeniz mümkün oluyor.

İlk koleksiyondan olan “Doodle,” “Compass,” and “Sights From The Sun” temaları, özelleştirilebilir olmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca oldukça güzel görünen 3 farklı coğrafi bölgeyi gösteriyor.

Hemen hemen her özelleştirmeye telefonunuzdan erişebilmeniz mümkün. Her ne kadar rootlu cihazlar için daha fazla özelleştirme seçeneği olsa da uygulamanın normal versiyonu hemen hemen her kullanıcı için yeterli bir deneyim sunuyor.