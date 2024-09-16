Google'ın merakla beklenen en yeni katlanabilir modeli Pixel 9 Pro Fold bükülme testine girdi.

Pixel 9 Pro Fold’a yapılan yeni bükülme testi, serinin en yeni modelinin bükülme konusunda geçen yılki seriye göre kayda değer bir gelişme gösteremediğini gözler önüne serdi. JerryRigEverything tarafından yapılan dayanıklılık ve bükülme testinde telefonun menteşesi önceki seride olduğu gibi ciddi testlere sokulurken, cihazın dayanıklılığında da önemli problemler göze çarpıyor.

Pixel 9 Pro Fold’un ön kapak ekranı Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Telefon çizilme testinde altıncı seviyede çizilmeye başlarken, yedinci seviyede ise daha derin oyuklar oluşuyor. Telefonun iç ekranı olan Ultra İnce Cam (Super Actua) ise çok daha hassas. Öyle ki ikinci seviyede çizilmeye başlıyor ve hatta tırnaklarla bile hasar görebiliyor. Bu da cihazın iç ekranının dış ekran kadar dayanıklı olmadığını gösteriyor.

Pixel 9 Pro Fold iç ekranıyla hayal kırıklığına uğrattı

Telefonun dış yüzeyi, menteşe yüzeyi de dâhil olmak üzere, "yüksek mukavemetli alüminyum alaşımdan" yapılmış. Menteşenin iç kısmı ise "çok alaşımlı çelik" ile güçlendirilmiş ancak cihazın IPX8 sertifikası olmadığından, toz ve kire maruz kaldığında menteşeden gıcırdama sesleri duyulmaya başlıyor.

Ayrıca telefon kapalıyken yapılan bükülme testinde cihaz herhangi bir sorun göstermezken, açık durumdayken arkadan büküldüğünde sorunlar baş göstermeye başlıyor. Menteşenin omurgası ile buluşan sol ve sağ arka panellerin yeterli direnç göstermediği gözlemlenirken, testleri gerçekleştiren JerryRigEverything, geçen yıl da benzer bir sorunla karşılaştıklarını belirtiyor. Yine geçen yıl olduğu gibi bu yılki testte de kapak ekranı kırılmak yerine kasadan çıkarken menteşe testi kırılmadan atlatmayı başarmış.

iFixit, Pixel 9 Pro Fold'u parçalarına ayırdı

JerryRigEverything’in yanı sıra iFixit de Pixel 9 Pro Fold’a gerçekleştirdiği sökme işleminin videosunu yayınlamış durumda. Videoda görüldüğü üzere Pixel 9 Pro Fold’un kapak ekranının altında daha büyük bir pil bulunurken, diğer tarafında daha küçük bir hücre ve anakart yer alıyor. Bu yılki modellerde USB-C portunun daha kolay onarım için kendi anakartının üzerinde olduğu görülüyor. Ayrıca bataryanın ve Tensor G4 işlemcinin altında bulunan soğutma alanı da dikkat çekiyor. İlginç bir şekilde cihazın termal ısı dağılımının çoğu ekran kapalıyken arka taraftan gerçekleşiyor ancak bu ısının plastik katlanır ekranın bulunduğu telefonun merkezine yönlendirilmesi, uzun vadede cihazın dayanıklılığı konusunda bazı soru işaretleri yaratmıyor değil.

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