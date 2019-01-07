Sektör devi Google, yeni yıla kullanıcılarını sevindirecek bir giriş yapıyor.

Google, Android'in saf halini taşıyan ve bu sayede güncellemeleri en hızlı biçimde alan Pixel cihazları için Ocak ayı güvenlik güncellemesini yayınladı. Yayınlanan güncelleme ile cihazlarda bulunan bazı güvenlik açıkları kapatıldı. Bu açıklar arasında kötü niyetli kişilerin uzaktan cihazınıza özel bir dosya göndererek cihazınızın oldukça kararsızlaşmasına yol açan bir güvenlik açığı da bulunuyordu.

Android'in en saf hali ile çalışan Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL akıllı telefonları için yayınlanan güncelleme, video çekimi esnasında mikrofonun kaydettiği sesin kalitesini oldukça artırıyor. Eğer ki Pixel cihazınızda güvenlik güncellemesini göremiyorsanız bir süre beklemenizde fayda var zirâ güncelleme kullanıcılara her zaman olduğu gibi bu sefer de kademeli olarak dağıtılıyor.

Beklemek istemeyen kullanıcıların cihazlarını manuel olarak flashlama imkanı da Pixel cihazlarda bulunuyor. Q1A.190105.004 (Pixel 3), PQ1A.190105.004 (Pixel 2), PQ1A.190105.004 (Pixel) ve OPM8.190105.002 (Pixel C tablet) model numaralı ve Android 8.1 Oreo işletim sistemli cihazlara sahip kullanıcılar güncellemenin ulaşmasını beklemeden manuel olarak güncellemeyi cihazlarına kurabiliyorlar.