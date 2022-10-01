Google'ın yeni Pixel Watch modelleri, Amazon'da kısa bir süreliğine önsiparişe açılıp sonra yeniden kaldırıldı. İşte o kısa aralıkta Pixel Watch hakkında ortaya çıkan bilgiler.

Google'ın yeni gelecek akıllı saati olan Pixel Watch hakkında şu ana kadar pek çok söylenti ortaya çıkmış olsa da, elimizde herhangi bir büyük ipucu ya da ürün bilgisi bulunmuyordu. Bugün ise bu durum değişti. Kısa bir süreliğine ürünün ön siparişe açılmasıyla birlikte akıllı saati görme fırsatı bulmuş olduk.

İnternette çeşitli kaynaklarda paylaşılan Pixel Watch sızıntı görsellerinde de dikkat çektiği üzere bu görüntülerin çoğu Amazon'daki ön sipariş listelemesinden geliyor. Cihazın özelliklerini tam olarak söyleyebilmek mümkün değilse de görseller sayesinde tamamen karanlıkta da kalmıyoruz.

Fitbit desteği, hızlı eşleşme ve daha fazlası

İlk olarak görsellere baktığımızda dört farklı Pixel Watch tasarımı olduğu dikkatimizi çekiyor. Akıllı saatlerin dört farklı silikon kordon rengiyle geldiğini görüyoruz. Bu renkler siyah, gri, kirli beyaz ve açık yeşil olarak gözüküyor ancak görsel kalitesinden dolayı farklı bir tonla da karşılaşabiliriz. Buna ek olarak biri siyah ve yeşil, biri de siyah, gri, turuncu tonlarında iki tane de deri kordon gözümüze çarpıyor. Son olarak da üç farklı dokuma kordon alternatifi bulunuyor, bu kordonlarda da turuncu, yeşil ve siyah seçenekleri sunuluyor.

Daha önce görmediğimiz bazı kadran görselleri de yeni paylaşılan sızıntılar arasında yer alıyor. Ayrıca Fitbit entegrasyonuna dair de bazı kareler karşımıza çıkıyor. Bir görselde ECG bilgisi saatin ekranında yer alırken bir diğerinde doğrudan Fitbit uygulaması ile saat bir arada bulunuyor. Ayrıca saatin acil durum araması ve Pixer telefon ile hızlı eşleşme özelliği de dikkat çekiyor.

Pixel Watch, Amazon Almanya'da kısa bir süreliğine ön siparişe açıldığında bu bilgilerin ortaya çıktığı belirtiliyor. Ayrıca Pixel Watch alan kişilere altı aya kadar ücretsiz Fitbit Premium hizmeti verileceği ifade ediliyor. Saatin ortaya çıkan diğer özellikleri arasında 5ATM basınca kadar su geçirmezlik, Corning Gorilla Glass ve yeni Google Home uygulaması yer alıyor.