Piyasanın En İyi Oyun İşlemcisi: Intel Core i9 9900K

Intel, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir etkinlikle 'En iyi oyun işlemcisi' olarak anılan yeni işlemcisini duyurmuştu. Peki Intel'in yeni işlemcisi kullanıcılarına neler vadediyor?

Intel, geçtiğimiz günlerde iddialı bir çıkış yaparak 'dünyanın en iyi oyun işlemcisi' olduğunu söylediği Core i9 9900K işlemcisini duyurmuştu. Pek çok oyunda en yakın rakipleriyle arasında büyük bir fark olduğu ve performans bakımından hayli üstün olduğu söylenen işlemci, yine Intel'in başarılı performansıyla dikkat çeken işlemcisi Core i7 8700K ve AMD Ryzen 7 2700X ile karşılaştırıldı.

Yapılan karşılaştırmalar sonucunda Core i9 9900K, Core i7 8700K'yi tüm alanlarda geride bırakırken performans olarak en yakınında olan AMD Ryzen 7 2700X'le ise yakın performans değerlerine sahip olduğu gözlemlendi. Core i7 8700K bile oyun işlemcileri arasında en iyilerdendi, performansı oldukça başarılıydı ve Intel'in Core i9 9900K'yla bu anlamda büyük gelişme kaydettiğini söylemek mümkün.

Core i9 9900K'nın sekiz çekirdeği 16 işlem yapabilirken, işlemci hızı ise 3.6 Ghz'den 5.0 GHz'ye kadar çıkabiliyor. İşlemci, Intel'in 8 çekirdekli 16 işlem yapabilen ilk ana işlemcisi olma özelliğine sahip.

Oyun işlemcileri değerlendirilirken pek çok farklı oyun ve farklı kıstas göz önünde bulunduruluyor ve bu üç işlemci kıyaslanırken de bu durum göz ardı edilmemiş. Intel'in iddiası üzerine her iki işlemciyi de geride bırakması gereken i9 9900K, genel tablo olarak bunu başarsa da AMD Ryzen 7 2700X ile aynı seviyede performans sergilediği durumlar da mevcut.

Tüm işlemciler için eşit koşullarda yapılan test sonuçları ise Intel Core i9 9900K'nın gerçekten de başarılı bir oyun işlemcisi olduğunu .gösteriyor. AMD Ryzen 7 2700X'ten ortalama %12 daha iyi bir performans sergileyen işlemci, şimdilik iddiasını kanıtlamış durumda diyebiliriz. Oyunların gelişen grafiklerle artan boyutları da düşünüldüğünde işlemcilerin gücünün önemi de sürekli artıyor ve bu noktada Intel zirvede kalmak için oldukça emek sarf etmiş gibi görünüyor.