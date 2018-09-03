Plastik Atıkları Otomobil Yakıtına Dönüştürecek Proje

İngiltere'nin Swansea Üniversitesi'nde geliştirilen bir proje, hemen hemen her türlü plastik atığı otomobil yakıtına çevirebiliyor.

Son yılların belki de en önemli konusu insanoğlunun gittikçe artan nüfusu ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişen çevre kirliliği ve küresel ısınma. Günden güne teknolojinin gelişimiyle birlikte paralel olarak hızını artıran çevre kirliliği araştırmacıların yeni projesi ile bir nebze olsun hafifletilebilir.

Günümüzde hızla yaygınlaşmaya başlayan elektrikli araçlar, planlar doğru işlerse yakıt olarak plastik atıkları kullanabilecek. Doğaya salındıktan sonra kaybolması ortalama 450 yıl süren plastik atıkların bu denli efektif bir şekilde kullanılabilmesi halinde dünya nüfusunun petrol ihtiyacı biraz olsun hafifleyebilecek.

Swansea Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen proje; plastik atıkları hidrojen kaynağına çevirerek, söz konusu hidrojeni oksijen ile sentezliyor ve bu sayede otomobil ve diğer araçlar için yakıta dönüştürebiliyor. Öte yandan bu sistem herhangi bir plastik atığa doğrudan uygulanabilir olduğu için söz konusu yaklaşımı bir tür çöp öğütücüye benzetebiliriz.

Plastik atığı yakıta çevirmek konusunda seçici olmayan proje hakkında konuşan kimyacı Dr. Moritz Kuehnel, “Bu projenin en güzel yanı, kullandığınız maddenin özel bir işlemden geçmesi gerekmiyor. Bir sıvı yağ kabını mı kullanmak istiyorsunuz; kabın içinde kalan yağ sizin için bir sorun olmayacak, aksine süreci güçlendireceğini bile söylemek mümkün.” açıklamasında bulundu.

Henüz emekleme aşamasında olan bu projenin orta ölçekli bir gelecekte elektrikli otomobillere rakip olabileceği kuvvetli bir ihtimal. Pek tabii petrol devlerinin bu tür bir teknolojiye karşı nasıl bir tutum izleyeceği henüz bilinemiyor. Bilinen tek bir şey varsa o da insanlığın artık yaşam ve çevre şartlarını daha iyi hale getirecek teknolojik altyapıya sahip olduğu.