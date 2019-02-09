Plastik Atıkları Yakıta Dönüştürebilecek Yeni Bir Yöntem

Plastik atıkların giderek artması, belki de Dünya'nın karşılaştığı en büyük çevre sorunu olabilir. Peki krizi fırsata çevirmek mümkün mü? Purdue Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, plastik atıkları yakıta dönüştürecek bir yöntem geliştirdi.

Plastik atık sorunu ciddi olarak ele alınmazsa, tüm canlı yaşamı büyük tehditlerle karşı karşıya kalabilir. Dünya genelinde düzenlenen çevre konferansları, dönüşüm tesisi yatırımları ve ülkelerin uyguladığı çevre politikaları, yavaş yavaş meyvesini vermeye başlasa da tehlikenin boyutuna bakıldığında çok daha geniş kapsamlı çalışmalar yürütülmesi gerektiği kesin.

Plastik atık sorununa bilimsel bir çözüm bulmak isteyen Purdue Üniversitesi araştırmacıları, yaygın olarak kullanılan plastik türlerini benzin ve mazota benzer bir yakıta dönüştürmek için kullanılacak yeni bir yöntem geliştirdi. Genellikle oyuncaklarda, tıbbi cihazlarda ve gıda ambalajlarında kullanılan "Polipropilen"in motorlu taşıtlarda kullanılabilecek kadar saf bir yakıta nasıl dönüştürülebileceğini açıklayan makale, geçtiğimiz günlerde ACS Sürdürülebilir Kimya ve Mühendislik'te yayınlandı.

Çalışmalarında sıvı ve gaz arasındaki süperkritik fazda sudan yararlandıklarını belirten araştırmacılar, bu suyu 716 ve 932 Fahrenheit'a kadar ısıttıktan sonra saflaştırılmış Polipropilen'in eklenmesiyle yağa dönüştüğünü keşfettiler. Yapılan gözlemlerde dönüşüm işleminin 850 Fahrenheit'ta 1 saatten az sürdüğü görüldü.

Dünyada tahmini olarak 5 milyar ton plastik atık olduğu düşünülüyor. Bu atıkların %25'inin Polipropilen maddesinden oluştuğu dikkate alındığında, geliştirilen yeni yöntem büyük bir çevresel değişime yol açabilir. Polipropilen maddesinin %90'ını yakıta dönüştürebileceklerini belirten araştırmacıların çalışmasını, yakın zamanda dönüşüm tesislerine yayması bekleniyor. Araştırma hakkındaki diğer detaylara, buraya tıklayarak yayınlanan makaleden ulaşabilirsiniz.