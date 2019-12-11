Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nden kimyagerler, plastik atıkları güneş ışıklarını kullanarak değerli kimyasal ürünlere çevirebilecek bir yöntem keşfetti. Böylece plastik atıkların çevreye zarar vermesi de engellenebilecek.

Plastik atıkların dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması oldukça zor ve karmaşık bir süreç. Bu alanda yapılan pek çok çalışma olsa da istenilen sonuçlar henüz elde edilebilmiş değil. Singapur’da yapılan bir araştırma bu alanda umut veriyor.

Nanyang Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, yaptıkları deneylerde plastikleri bir katalizör çözelti içerisine yerleştirip güneş ışığına maruz bıraktı. Kimyasal, topladığı enerjiyle plastikleri formik asitlere çevirdi. Bu kimyasal da elektrik üretmek için yakıt hücresi olarak kullanılıyor.

Advanced Science dergisinde yayımlanan makaleye göre NTU’den Yardımcı Profesör Soo Han Sen, katalizörü uygun fiyatlı, biyoçözünme yeteneğine sahip metal vanadyumdan yaptı. Bu malzeme genel olarak araçlarda kullanılan metal ve alüminyum alaşımlarda yer alıyor.

Vanadyum temelli bu katalizör, normalde doğada çözülmeyen polietilen gibi plastik maddeleri yapay güneş ışığı altında çözebiliyor. Plastikteki karbon-karbon bağları 6 gün içerisinde bozuluyor.

Singapur’da plastik atıkların çok büyük kısmı yakılıyor, bu da karbondioksit gibi sera etkisi yaratan gazların yayılmasına neden oluyor. Bu süreç ise plastiği yakıt hücresi üretiminde kullanılabilen formik asite çeviriyor.

Araştırmacı Soo, amaçlarının güneş ışığını kullanarak yakıt ve diğer kimyasal materyaller üretmek için sürdürülebilir ve maliyet açısından uygun bir yöntem ortaya çıkarmak olduğunu söylüyor. Bu yeni yöntem de biyolojik olarak çözünemeyen plastiği parçalayarak dönüştürüyor ve ağır metaller içermiyor.

Fotokatalizör olarak da adlandırılan vanadyum tabanlı katalizör, genellikle organik grupları tarafından kullanımı desteklenen bir materyal. Bu tür katalizörler kimyasal reaksiyonlara gereken enerjiyi güneş ışığından karşılayabiliyor, ayrıca ısıya gerek duymuyor.

Yeni fotokatalizörün bir diğer özelliği de muadillerine kıyasla daha ucuz, daha yaygın malzemelerden yapılan ve daha çevre dostu bir ürün olması. Burada kullanılan metal de paladyum, platin gibi ağır ve pahalı metallerden farklı.

Plastiklerin biyolojik olarak çözünmeme sebebi, yüksek ısı uygulanmadan çökmeyen karbon-karbon bağlarıdır. Yeni yöntemde ise alkol grubundan malzemeler de içeren bu çözelti sayesinde karbon bağları kolaylıkla çöküyor.

Ekip şimdi işlem sürecini geliştirecek ve plastiğin başka verimli kimyasallara dönüşebilmesini sağlayacak yöntemler geliştirmeyi amaçlıyor.