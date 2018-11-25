Plastik Poşet Düzenlemesindeki Poşet Fiyatları Belli Oldu

Plastik alışveriş poşetlerinin en az 25 kuruştan satılmasını öngören kanun teklifi, TBMM'de görüşülüyor.

Kullanımı her geçen gün artan plastik poşetler, hafif olmaları nedeniyle etrafa hızlıca yayılarak çevre kirliliğini hızlandırıyor. Plastik poşet kullanımının azaltılması ile ilgili çalışmalar Bakanlık tarafından 1 Ocak'ta yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nde ele alınmıştı. Görsel ve çevresel kirliliğin önlenmesi ve gereksiz plastik poşet kullanımını azaltmak için bakanlığın çalışmaları uzun bir süredir devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik poşetler ücret ile satılacak. Sektöre uyum süreci için ise bakanlığın verdiği süre 1 yıl.

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanılmasından sonra teklifin bölümleri görüşülecek. Söz konusu teklife göre plastik alışveriş poşetleri en az 25 kuruştan satılacak ve poşetleri ücretsiz veren kurumlara ise kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira ceza kesilecek.