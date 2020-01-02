Sabah saatlerinde ortaya çıkan plastik poşetlere zam yapıldığı haberlerinin asılsız olduğu ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 2020 yılında plastik poşetlerin 25 kuruş olmaya devam edeceğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçtiğimiz yıl yaptığı bir çalışmayla yeni bir yönetmelik hazırladı ve bu yönetmelik kapsamında marketlerde verilen plastik poşetlerin 25 kuruş karşılığında satılmasına karar verildi. Alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte de Türkiye, plastik poşetler için 25 kuruş ödeme yapmaya başladı.

O dönemlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir rapor hazırlanmış, bu raporda Türkiye'nin yıllık oranda 30 ila 35 milyar arasında plastik poşet kullandığından bahsedilmişti. Hükümet yetkilileri, böyle bir kararın alınmasına neden olan asıl sebebin de bu yüksek miktardaki plastik poşet kullanımı ve dolayısıyla da çevre temizliği olduğunu belirtmişlerdi.

Bu sabah sizlerle paylaştığımız bir haberde ise plastik poşet ücretlerine zam yapıldığını, 1 Ocak 2020 itibarıyla plastik poşet fiyatlarının 25 kuruştan 30 kuruşa yükseltildiğini belirtmiştik. Ancak şimdi, konuyla ilgili bir açıklama yapıldı ve basına yansıyan zam haberlerinin asılsız olduğu ifade edildi. Yapılan açıklamalara göre Türkiye, 2020 yılında plastik poşetlere 25 kuruş ödemeye devam edecek.

Yapılan açıklamaların sahibi, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar. Konuya Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla açıklık getiren Birpınar, attığı iki farklı tweet ile poşet zammıyla ilgili haberlerin gerçek olmadığını belirtti. "2020'de poşete zam yok." diyen Birpınar, poşetin 30 kuruş olacağı bilgisinin yanlış olduğunu ifade etti.

Plastik poşetler, sadece Türkiye'nin değil diğer ülkelerin de gündeminde. Öyle ki zaten pek çok ülke, plastik poşet kullanımının önüne geçebilmek için çeşitli adımlar atıyorlar. Örneğin Tayland'ın 2020 yılında aldığı ilk karar, plastik poşetleri yasaklamak oldu. Benzer bir şekilde diğer ülkeler de bu bağlamdaki çalışmalarını sürdürüyor ve plastik poşetlerden tamamıyla kurtulmaya çalışıyorlar.

Plastik poşetlerin kullanımına yasak getirme veya ücretli satma gibi kararlar, kısa süreler içerisinde meyvesini vermeye başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, poşetlerin ücretli satılmaya başlamasından sonraki beş ay içerisinde Türkiye'nin poşet kullanımının yüzde 75 oranında azaldığını belirlediklerini ifade etmişti. Böylelikle ülkeler, dünyanın geleceği için ufak da olsa bir adım atmış oluyorlar.