Android'in sahibi olan Google, Play Store arayüzünü güncelleyerek çok daha kullanıcı dostu haline getirdi. Ayrıca yeni eklenen bir ayar, uygulamaların bilinmeyen kaynaklar tarafından güncellenmesini de engelliyor.

Tüm mobil uygulamalarının arayüzünü bir bir güncelleyen Google, şimdi de Android işletim sisteminin resmi uygulama mağazası olan Play Store’un arayüzünde bazı değişikliklere gitti ve uygulamaya güvenlik ile ilgili yeni bir ayar ekledi.

İlk değişiklik, Play Store’daki ürün kategorilerinde göze çarpıyor. Kategorilerin manşet renkleri eskisi ile aynı; Oyunlar yeşil, Filmler pembe, Kitaplar ise mavi. Ancak artık manşet renkleri eskisine göre daha koyu tonlar içeriyor.

Play Store’daki bir diğer değişiklik ise ürün sayfasında gerçekleşiyor. Yeni düzen ile birlikte bir oyunun ne zaman yayınlandığını, ne zaman güncellendiğini, ne kadar indirildiğini, minimum ve maksimum ne kadar uygulama içi satın almaya sahip olduğunu öğrenebilirsiniz.

Tüm arayüz değişikliklerinin yanı sıra Google, Play Store ayarlarına Güncellemelerimi Koru adında yeni bir ayar ekliyor. Bu ayar, bir uygulama bilinmeyen bir kaynaktan uygulamayı güncellemeye kalktığında kullanıcıların bilgilendirilmesini sağlıyor.