Play Store, Kötü Amaçlı Yazılım Barındırma Listesinde İkinci

2019 yılında en fazla kötü amaçlı uygulamanın bulunduğu uygulama mağazalarının listesi yayınlandı. Google’ın Android için kullandığı uygulama mağazası Play Store, listede ikinci sırada yer aldı. Listenin birinci sırasında ise ücretsiz oyun mağazası olan 9Game.com bulunuyor.

RiskIQ, geçtiğimiz günlerde bir mobil tehdit raporu yayınladı. RiskIQ’nun yayınladığı raporda hangi uygulama mağazasında daha fazla kötü amaçlı uygulama bulunduğu da görülüyor.

RiskIQ’nun yayınladığı rapora göre 2019 yılında en fazla kötü niyetli uygulama ve oyun, oyun odaklı bir mağaza olan 9Game.com'a yüklendi. 9Game’in hemen arkasında, ikinci sırada Android’in resmi uygulama mağazası Play Store bulunuyor. Google, kötü amaçlı uygulama ve oyunların kaldırılması için uzun bir zamandır çalışma yürütüyor. 9Game ise oldukça kötü durumda. Buna rağmen Play Store’a 2019 yılında yüklenen 25.647 kötü amaçlı uygulama ve oyunun karşısında 9Game’e 61.669 kötü amaçlı uygulama ve oyun yüklenmiş durumda.

En fazla kötü amaçlı yazılıma sahip uygulama mağazaları

Yaklaşık 25.000 kötü amaçlı uygulama ve oyun yüklemesinin yanında Google, yaklaşık 714.678 uygulama ile 2019 yılının en üretken uygulama mağazaları sıralamasında dördüncü sırada yer aldı.

En fazla yeni uygulama yüklenen oyun mağazaları