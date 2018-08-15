Playboy, gerçekleştirdikleri anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle Global Blockchain Technologies (BLOC) isimli bir kripto para şirketine dava açtı.

Playboy, geçtiğimiz kış bir açıklama yaparak artık web sitelerinde ve aboneliklerde kripto para kullanımına geçeceklerini ve dileyen kullanıcıların ödemelerini bu şekilde yapabileceklerini söylemişti. Bu açıklamanın ardından çalışmalara başlayan şirket, geçtiğimiz mayıs ayında da Kanada merkezli Global Blockchain Technologies (BLOC) isimli bir kripto para şirketi ile ortaklık kurduklarını açıklamıştı.

Ancak son bilgilere göre Playboy, BLOC'a dava açıyor. Sebebi ise BLOC'un anlaşma koşullarını yerine getirmemiş olması. Playboy'un suçlamaları arasında dolandırıcılık da bulunuyor. İddialara göre BLOC, anlaşmaya göre yapmış olması gereken ödeme yöntemi ve kripto para entegrasyonlarını Playboy'un medya platformlarında henüz gerçekleştirmedi.

Aynı zamanda BLOC, Playboy'a ortaklık için ödeme sözü verdiği 4 milyon doları da ödemedi. Playboy ise tüm bu durumlar için şirkete dava açacak, ancak BLOC yaptığı açıklamada dolandırıcılık suçlamalarının anlamsız olduğunu, yalnızca iki şirket arasında yaşanabilecek bazı anlaşmazlıklar yaşandığını belirtti. Playboy'dan ise BLOC'un bu açıklamalarından sonra herhangi bir bilgi gelmedi.