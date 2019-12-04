Birçok şirket gibi PlayStation da özel bir yıl dönümü sayılan 25.yıl dönümü özel etkinliklerle kutluyor. Dünyadaki birçok oyuncu tarafından tercih edilen PlayStation, özel tasarım duvar kağıtlarını kullanıcılara sundu.

Dünyaca ünlü birçok marka yıl dönümleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bunlar, genellikle onuncu, yirminci, yirmi beşinci, ellinci yıl gibi özel anlamlar ifade eden yıl dönümleri için gerçekleştiriliyor.

1994 yılında Sony Computer Entertainment çatısı altında çıkan oyun konsolu PlayStation da yirmi beşinci yılını bu sene kutluyor. Dünyaca ünlü şirket de çeyrek asrı doldurduğu bu yıl dönümünü, Cory Schmitz tarafından özel olarak yapılmış duvar kağıtlarıyla kutluyor.

Özel duvar kağıtları

Şirketin elinden çıkan ilk konsol, PSX kod adına sahip ancak daha çok PlayStation 1 adıyla bilinen konsoldu. 3 Aralık 1994 tarihinde çıkış yapan konsolun üretimi 31 Mart 2005’e kadar sürmüştü. Oldukça başarılı bir satış rakamı yakalamayı da başaran konsol 100 milyondan fazla satmayı başarmıştı.

PlayStation tarafından hayranlara sunulan bu özel tasarımlar, orijinal PlayStation’dan PlayStation 4’e kadar uzanan ana PlayStation konsollarının çıkış sürümlerine odaklanıyor. Şirket tarafından yayınlanan tasarımlar arasında el konsolları PSP ve PS Vita da bulunuyor. PlayStation tarafından yayınlana bu tasarımlarda, her renk varyantı farklı bir konsol tasarımına sahip.

Şirket tarafından yayınlanan bu tasarımlara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ulaştığınız site üzerinden tasarımları cihazınıza indirebilirsiniz. PlayStation, resmi blog sayfasında 25. yıl dönümü kutlamalarının önümüzdeki birkaç gün daha devam edeceğini söyledi. Peki, sizin PlayStation’ın çeyrek asır kutlamalarıyla ilgili düşünceleriniz neler? Sizce şirket, önümüzdeki günlerde ne tür etkinlikler düzenleyecektir? Fikirlerinizi ve düşüncelerini yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.