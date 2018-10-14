PlayStation 4'leri Çökerten Kötü Amaçlı Bir Mesaj Yayılıyor

Son birkaç yılda birkaç kodluk bir mesajın hem iOS'te hem de Android'de sistemin çökmesine neden olduğunu görmüştük. Anlaşılan o ki şimdi sıra PlayStation 4'te.

Birçok kullanıcının belirttiğine göre PS4'ün mesajlar bölümüne gelen birtakım mesajların sistemi zorla kapatmaya neden olduğu anlaşıldı. Hatta bazı kullanıcılarda sorun o kadar büyük gerçekleşiyor ki cihaz fabrika ayarlarına döndürülmeden çözülmüyor.

Bu hatanın önceki örneklerinde olduğu gibi, mesajın sadece belli bölümlerindeki karakterler hataya neden oluyor. PS4 sahipleri sorunu çözmek için Reddit'te bir araya geldi ve konsol açık olmadığı zamanlarda dahi mesaj alınırsa konsolun çökebileceği sonucuna vardı. Bu durum oyuncuların multiplayer oyunlarda istismar edilmesine yol açıyor.

Sony bu hata hakkında şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmış olmasa da büyük ihtimalle bir yazılım güncellemesi problemi ortadan kaldıracaktır. Ancak bu güncelleme gelene kadar sisteminizi korumanız için uygulamanız gereken yol mesajları "özel" durumuna almak.

Ayarlar > Hesap Yönetimi > Gizlilik Ayarları > Kişisel Bilgiler ve Mesajlar yolunu izleyerek mesajları kapatmanız ya da sadece arkadaşlar moduna almanız bu sorunu -eğer etkilenmediyseniz- ortadan kaldıracaktır.

Eğer mesaj sisteminizin çökmesine neden olduysa, PS4'ünüzü güvenli modda başlatıp mesajı silmeniz işe yarayacaktır.