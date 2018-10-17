PlayStation 4'ün 6.02 Güncellemesi Yayınlandı

Sony, PlayStation 4 sahiplerinin başını ağrıtan bir hatayı da giderdiği en yeni sistem güncellemesini yayınladı.

Sony, bugün itibarı ile en son PS4 güncellemesini kullanıcılarına sunarak, geçtiğimiz günlerde konsolların başına bela olan mesajların da önüne geçmiş bulunuyor. Birçok PS4'ün çöküş döngüsüne girmesine sebep olan hata ile ilgili girdiğimiz haber hemen aşağıda:

Toplam 447.4 MB boyutundaki güncelleme, bir Sony klasiği olarak 'sistem performansını iyileştireceği' notuyla geliyor ve yüklemesi zorunlu. Bu da demek oluyor ki güncelleme yapmazsanız online oyun keyfinizi yarım bırakmanız gerekecek.

PSN ID değiştirmeyle ilgili bir güncelleme bekleyenler için henüz güzel haber gelmedi. Bir süre sonra Beta programına geçecek olan özellikle bir defaya mahsus, ücretsiz olarak PSN isminiz değişebilecek. Bir sonraki güncellemede bu konuyla ilgili de gelişmeler bekliyoruz.