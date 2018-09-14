Playstation 4'ün Merakla Beklenen 6.00 Güncellemesi

PS4 sahiplerinin uzunca süredir büyük umutlarla beklediği ve Sony'den özellikle PSN'e dair isteklerinin gerçekleşeceğini düşündüğü güncelleme, oyuncukara neredeyse hiçbir şey sunmuyor.

Oyun dünyasında yazılı olmayan bir kural vardır: Konsolların tam rakamlı, 2.0 veya 4.0 gibi güncellemeleri büyük yenilikler getirir. Maalesef, Sony geçmişte oyuncuları sevindiren tam sayılı güncellemelerin sonuncusunda hayal kırıklığı yarattı.

PS4 sahiplerinin neredeyse senelerdir beklediği 'PSN Kullanıcı Adını Değiştirme' özelliğinin bu güncelleme ile geleceği bekleniyordu; bununla birlikte gelen güncellemede neler olduğuna dair Sony'den tek bir açıklama var: "Bu yazılım güncellemesi, sistem performansını arttırır."

Özetle Sony, 'boşuna beklediniz' demiş oluyor. Daha önce 5.00 güncellemesiyle PS Now kütüphanesi, 5.50 güncellemesiyle ebeveyn kontrolleri gibi güzel yenililklerle kullanıcıları mutlu eden Sony, PS4'ün son yılına girdiğini sanki gizliden gizliye kabul etmiş gibi görünüyor.