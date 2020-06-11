Sony'nin bu gece düzenleyeceği PlayStation 5 etkinliğine dair yeni bir görsel sızdırıldı. Görsel, "The Future of Gaming" isimli etkinliğin tam iki saat süreceğini ortaya koyuyor. Sony'nin bu uzun etkinlikte hem PlayStation 5'i göstermesi, hem de oyunları hakkında detaylı bilgiler sunması bekleniyor.

Beklenen gün geldi çattı. Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bugün düzenleyeceği bir etkinlikle büyük bir heyecanla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5'i duyuracak. Sony'nin bugünkü etkinliğinde hem PlayStation 5'ten oynanış videolarını hem de belki konsolun tasarımını ve fiyatını görme imkanı yakalayacağımızı umuyoruz.

Pcmag isimli bir internet sitesinden Tony Polanco, PlayStation 5 etkinliği ile ilgili bir görsel sızdırdı. "The Future of Gaming" etkinliğinin resmi internet sitesinden sızdırılan görsel, Sony'nin bugün düzenleyeceği etkinliğin zaman aralığını gösteriyor. Buna göre PlayStation 5'in heyecanla beklediğimiz etkinliği, tam 2 saatimizi alacak. Dilerseniz hemen, Polanco'nun sızdırdığı o görsele yakından bakalım.

Polanco'nun sızdırdığı bilgilere göre Sony'nin bugün düzenleyeceği etkinlik, yaklaşık 2 saat sürecek. Ülkemizde 23:00'te başlayacak olan etkinlik, görünüşe göre gece yarısı saat 01:00'e kadar devam edecek. Bu etkinlik sırasında PlayStation 5 hayranları, yeni oyun konsolu ile ilgili detaylı bilgi sahibi olma imkanı yakalayıp, PlayStation 5 oyunlarının nasıl olacağını görecekler.

Sony'nin saatler sonra başlayacak olan etkinliğini sadece lansman olarak düşünmemek gerekiyor. Etkinlik kapsamında sektörel açıklamalar da yapılacak. Ayrıca Sony, çok büyük bir ihtimalle PlayStation 5'in tüm özelliklerini bir kez daha özet geçecek.