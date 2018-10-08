Playstation 4'ün son 1-2 yılına yaklaştığımız düşünülünce gelen PS5 haberleri sıklaşacak gibi... Son aldığımız haber, konsolun geri uyumluluk sisteminin nasıl olacağına dair.

Geçtiğimiz aylarda endüstri analisti Michael Pachter tarafından 2019 yılında piyasaya sürüleceği tahmininde bulunulan, ancak daha sonra bu tahminin 2020'ye çekildiği PS5'in geliştirme aşamasında olduğunu tahmin etmek hiç zor değil. Ortaya çıkan bir patent, konsolda bizleri oldukça heyecanlandırabilecek bir özelliğe işaret ediyor.

22 Aralık 2016'da Sony tarafından alınan 'Remastering by Emulation' isimli bir patent oldukça heyecan verici görünüyor. En basit anlatımla bu özellik sayesinde konsol, yazılımsal düzeltmelerle herhangi bir eski nesil oyunu yeni nesilmişçesine remaster edebilecek.

Gelelim bunun PS5'te bulunup bulunmayacağı konusuna... Sony'nin bir süredir farklı bir strateji gütmeye başlayacağını hissediyoruz. PS NOW projesinin oyunları indirmeye izin verecek olması, Xbox Live benzeri 'her şey dahil' sistemi üzerinde çalışıldığı dedikodularından sonra bu patent yapbozu tamamlıyor gibi...

Muhtemelen Sony, PS4 ve PS3 için oyunları sürekli yeniden ele alma politikasını değiştirecek. Belki de PS4 için bir süre daha oyun geliştirerek bu oyunları PS5'te de pazarlamayı planlıyor olabilir. God of War, Spider-Man gibi güncel yapımların oyun satışlarının istikrarla devam etmesi de bu şekilde sağlanabilir.