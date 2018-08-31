Playstation 5'in Kod Adı Ortaya Çıkmış Olabilir: "Erebus"

Hem Sony hem de Microsoft'un günümüz konsollarının sonuna gün be gün yaklaşıyoruz. Ömrünün son dönemine giren PS4'ün halefi PS5'in kod adı ortaya çıkmış olabilir.

Geçtiğimiz günlerde, Xbox'ın yeni nesil konsolunun kod adının 'Scarlet' olacağı dedikoduları elimize ulaşmıştı. Şimdi de Sony'nin yepyeni konsolu olması beklenen Playstation 5'in kod adının ortaya çıktığı iddia edildi: "EREBUS."

Bu isim, aslında Sony'nin God of War serisinden gelen 'mitoloji' çağrışımına da hizmet ediyor. Erebus'un Yunan mitolojisindeki ilk tanrılardan biri olduğu ve 'Kaos'un ürettiği tanrı' olarak adlandırıldığı düşünülürse, Sony'nin ikonik karakteri Kratos'un konsollaşmış hali gibi geliyor kulağa.

Konsol savaşlarında zamanlamanın ne kadar önemli olduğu malum. Son iki jenerasyonda, piyasaya ilk çıkan firma pastadan büyük payı kapmayı başardı. Her ne kadar Sony PS3 ile sonlara doğru Xbox 360 arasındaki farkı kapatsa da bu durum Xbox One için geçerli olamamıştı.

Gelen son dedikodular, Microsoft'un ne pahasına olursa olsun PS5'ten daha önce piyasaya çıkmaya çalışacağı yönünde. Bakalım bu strateji, yeni nesil konsol savaşlarının galibini belirleyecek mi.