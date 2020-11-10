PlayStation 5'te Web Tarayıcısı Desteği Yer Almayacak

Sony Interactive Entertainment Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino, PlayStation 5'te internet tarayıcısının yer almayacağını açıkladı. Nishino, konsol için bir tarayıcı geliştirme planlarının olmadığını da dile getirdi.

Xbox ve PlayStation gibi konsollar, kullanıcılarına oyun deneyimi sunmanın yanında farklı işlevlerini de yerine getirebiliyorlar. Bu konsollar üzerinden YouTube, Netflix, Twitch gibi platformların uygulamaları kullanılabiliyor.

Bunlara ek olarak bu konsollarda, kullanıcılarının internet sitelerine girmesi için internet tarayıcısı da bulunuyordu. –du dedik çünkü Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5'te internet tarayıcısı yer almayacak. Üstelik bu bilgi, üçüncü bir kaynaktan değil direkt olarak bir Sony yetkilisinden geldi.

PlayStation 5'te internet tarayıcısı bulunmayacak

Japonya'da yayın yapan Watch Impress'e konuşan Sony Interactive Entertainment Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino, PlayStation 5'te bir web tarayıcısının yer almayacağını dile getirdi. Nishino, ayrıca tarayıcı geliştirmek gibi bir planlarının olmadığını da ifade etti.

Sony Interactive yöneticisi, PlayStation 5'e bir web tarayıcı uygulamasının eklenmesinin konsol için gereksiz bir ekleme olduğuna inandıklarını söyledi. Nishino, "Şu an için PlayStation 5'e bir web tarayıcısı dâhil etmeyi düşünmüyoruz. Oyun konsolunda bir web tarayıcısına ihtiyaç olup olmadığı konusunda şüphelerimiz var. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sony'nin dışında yine bir Japonya merkezli şirket olan Nintendo da Switch konsoluna bir tarayıcı yerleştirmemişti. Aslında bu el konsolunda dâhili bir tarayıcı yer alsa da sadece uygulama gerektiren oyunlarda kullanılabiliyor. İnternet tarayıcısı Sony'nin son iki neslinde yer alan bir özellikti.

Peki, siz bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun konsolunda internet tarayıcısı olmalı mı? Yoksa bir oyun konsolunda internet tarayıcısının olması gereksiz mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.