PlayStation 5'in Tanıtım Tarihi İçin Yeni İddia

Sony’nin geçtiğimiz aylarda teknik özelliklerini paylaştığı yeni oyun konsolu PlayStation 5’in tanıtım tarihine ilişkin söylentiler artarak devam ediyor. Son olarak tasarımı hala gizemini koruyan PS5’in beklendiği gibi mayıs ayında değil, haziran ayında lanse edileceği iddia edildi.

Oyun dünyası, büyük bir heyecanla Sony’nin beşinci jenerasyon PlayStation’ı tanıtacağı tarihi bekliyor. Japon şirketin mart ayında gerçekleştirdiği çevrimiçi basın toplantısında, yeni nesil oyun konsolunun özelliklerini öğrenmiştik. SDD, Ray Tracing, 16 GB GDDR6 RAM ve geriye dönük uyumluluk, bir çırpıda akla gelen özelliklerden sadece bazıları.

Geçtiğimiz hafta yaptığımız haberde, Sony’nin PlayStation 5’i mayıs ayında tanıtmayı planladığı yönündeki söylentileri sizlerle paylaşmıştık; ancak bugün, GamesBeat muhabiri Jeffrey Grubb'un aktardığı son bilgilere göre Japon şirket, mayısta değil 4 Haziran'da yeni nesil oyun konsolu için bir etkinlik planlıyor.

Sony, PlayStation 5'i haziran ayında resmi olarak tanıtabilir

Sony, söz konusu haberi onaylamasa da, Grubb'un güvenilirliği bu bilginin doğru olma ihtimalini güçlendiriyor. PS5 hakkında -kasa tasarımı dışında- hemen her şeyi öğrendik desek de, yeni oyun konsoluna dair hala pek çok spekülasyon yapılmaya devam ediliyor ancak Sony, bunların birçoğunda sessiz kalmayı tercih ediyor.

Daha önceki söylentiler, şubat ayında bir tanıtım lansmanının olabileceği yönündeydi. Daha sonra bu tarih, yukarıda da belirttiğimiz gibi mayıs ayına itildi. Şimdi ise gözler haziran ayına çevrilmiş durumda. Grubb, geçen ayki Nintendo Direct ve Indie World Showcase'in tarihlerini doğru bir şekilde tahmin etmişti. Bakalım PlayStation 5 için ortaya attığı tarih de doğru olacak mı? Bekleyip, göreceğiz.

Sony’nin, Mart 2021'de sona eren mali yılda beş ila altı milyon adet PlayStation 5 üretmeyi planladığı iddia ediliyor. Oyun konsolu için düşünülen fiyatın ise 499 dolar ila 549 dolar arasında olacağı belirtiliyor. PS5’in resmi olarak açıklanan teknik özelliklerine buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.