Xbox One ve PS4'ün miadını doldurmak üzere olduğu seneye girmişken, yeni jenerasyon konsollardan da haberler gelmeye devam ediyor.

Yeni nesil yapımlara ne kadar büyük ilgi varsa, eski jenerasyon oyunları oynamak isteyenler de bir o kadar fazla. Özellikle son teknoloji bir cihaza yüzlerce dolar para vermiş herhangi bir oyuncu, eski oyunlarını oynama imkanından da mahrum kalmak istemiyor.

Bu jenerasyonda, Xbox One cephesi devasa bir geriye uyumluluk politikası izlerken, PS4 ise tam tersine bir yol çizmişti. Sony, son 1-2 yılda PlayStation NOW uygulamasına ağırlık vermiş olsa da bu hamle oyuncular tarafından yeterli bulunmamıştı. Daha önce Activision ve Ubisoft bünyesinde oyun geliştiren Marc-Andre Jutras'a göre, iki yeni nesil konsolda da geriye uyumluluk özelliği bulunacak.

Hem PS5 hem de Xbox Anaconda'nın, kullandığınız hesaptaki oyunları direkt olarak mağazadan indirebilmenize ve herhangi bir zorlukla karşılaşmadan oynayabilme imkanı sunacağına değinen Jutras, iki konsolda da fiziksel medya kullanılmayacağına inandığını belirtti.

Microsoft'un son dönemde değiştirdiği politikalar sonrasında bu teori zaten Xbox cephesi için tahmin ediliyordu. Bunun yanında, Sony'nin PS4'ün son bombalarını PS5'in çıkışına yakın tutması da bu ihtimali güçlendiriyor. Nitekim PS4'ünü bir süre önce yeni jenerasyon konsola geçmek için satan oyuncuların da The Last of Us II ve Ghost of Tsushima gibi yapımları direkt olarak satın alabilmesi onların da işine gelecektir.