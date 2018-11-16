PlayStation Cephesinde Black Friday İndirimleri Başladı

Ülkemizde döviz kurlarının dalgalı süreci, oyun piyasasını derinden sarsmıştı. Özellikle Türkiye'deki yoğun PlayStation kitlesi, gelen zamlar sonrası ciddi bir biçimde rahatsızlık duymuş, 59 dolarlık standart oyunların 500 TL seviyesine gelmesine kazan kaldırmıştı.
Ancak bugün başlayan 'Kara Cuma' indirimleri PlayStation hayranlarının gönlünü alacak seviyede. Belki gelen indirimlerde bir tek Red Dead Redemption 2 canınızı sıkacak ama kalan oyunlar kaçırılmayacak kadar güzel indirimler gördü.
Black Friday İndirimleri
- Marvel's Spider-Man: 179 TL
- FIFA 19: 267 TL
- God of War: 134 TL
- Assassin's Creed Odyssey: 179 TL
- Shadow of the Tomb Raider: 159 TL
- Detroit: Become Human: 134 TL
- Persona 5: 215 TL
- Red Dead Redemption 2 Special Edition: 500 TL.
Neredeyse %75 oranında indirime giren yapımların tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Umuyoruz gelecekte fiyatlar bu standarda inerek oyuncuları mutlu etmeye devam eder.