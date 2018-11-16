PlayStation Cephesinde Black Friday İndirimleri Başladı

Sony, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Black Friday indirimlerine başladı. Fiyatlar herkesi şaşırtacak kadar mükemmel.

Ülkemizde döviz kurlarının dalgalı süreci, oyun piyasasını derinden sarsmıştı. Özellikle Türkiye'deki yoğun PlayStation kitlesi, gelen zamlar sonrası ciddi bir biçimde rahatsızlık duymuş, 59 dolarlık standart oyunların 500 TL seviyesine gelmesine kazan kaldırmıştı. Ancak bugün başlayan 'Kara Cuma' indirimleri PlayStation hayranlarının gönlünü alacak seviyede. Belki gelen indirimlerde bir tek Red Dead Redemption 2 canınızı sıkacak ama kalan oyunlar kaçırılmayacak kadar güzel indirimler gördü. Black Friday İndirimleri Marvel's Spider-Man: 179 TL

FIFA 19: 267 TL

God of War: 134 TL

Assassin's Creed Odyssey: 179 TL

Shadow of the Tomb Raider: 159 TL

Detroit: Become Human: 134 TL

Persona 5: 215 TL

Red Dead Redemption 2 Special Edition: 500 TL. Neredeyse %75 oranında indirime giren yapımların tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Umuyoruz gelecekte fiyatlar bu standarda inerek oyuncuları mutlu etmeye devam eder. İLGİLİ HABER Sony'nin E3 2019'a Niye Katılmadığına Dair 3 İlginç Teori

Kaynak : http://www.pushsquare.com/news/2018/11/the_big_black_friday_sale_begins_today_on_both_eu_and_us_playstation_store

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