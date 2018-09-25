PlayStation Classic'in Resmi Satış Tarihi Açıklandı

En bilindik oyun konsolu PlayStation'ın üreticisi Sony, kullanıcılar arasında PSX denen PlayStation'ın nostaljik versiyonu PlayStation Classic'i, 2018 Aralık ayında satışa çıkaracak.

Yıllar yılı gençlerin ve büyüklerin ellerinden düşmeyen oyun konsolu PlayStation'ı herkes duymuştur. Bu konsol tabii ki de birden var olmadı. Konsol üzerinde yapılan geliştirmeler ve yıldan yıla gelişen teknoloji bu konsolun son halini almasına vesile oldu.

Konsolun Dış Görünüşü

Yeni çıkacak olan PlayStation Classic, 1994 yılında çıkan orijinal PlayStation ile neredeyse tamamen aynı görünüme sahip, boyut olarak ise orijinal halinden %45 daha küçük olacak. Boyut dışındaki en büyük farklılık ise arka kısımda bulunuyor. Orijinal halinde bulunan analog girişlerin yerinde, yeni nesil HDMI ve Micro-USB portları yer alıyor. Oyun kollarını da tamamen aynı tutan Sony, kolları kablosuz yapmak yerine, nostaljiyi korumak amacıyla kablolu oyun kolları üretecek gibi gözüküyor.

Düğmeler Çalışıyor Mu?

Konsol üzerindeki bütün düğmeler orijinalindeki gibi çalışıyor. Güç butonu konsolu çalıştırıyor. Reset butonu sizi ana menüye atıyor. Open butonu üst tarafta bulunan disk kapağını açıyor, böylece istediğiniz oyunun diskini bölmeye koyarak Playstation Classic üzerinden oynayabiliyorsunuz.

Kutu İçeriği

PlayStation Classic kutusu; konsolun kendisi, bir adet HDMI kablosu, Micro-USB kablosu ve iki adet oyun kolu ile geliyor. Güç adaptörü ne yazık ki kutudan çıkmıyor ancak Sony'nin belirttiğine göre telefonunuzu şarj ettiğiniz sıradan bir 1A 5V'luk adaptör ile konsolu çalıştırabilirsiniz.(iPhone adaptörleri 1A 5V, Samsung adaptörleri değişken olmakla beraber 2.4A 5V ile çalışmaktadır.)

Oynanabilen Oyunlar

Konsol ile beraber toplam 20 adet oyun yüklü bir halde geliyor. Ne yazık ki 20 oyundan sadece 5 tanesi açıklandı. Bunlar; Final Fantasy VII, TEKKEN 3, R4: Ridge Racer Type 4, Jumping Flash!, ve Wild Arms. Sony'nin açıklamasına göre gelecek ay içerisinde daha çok oyun hakkında bilgi sahibi olacağız.

Nasıl Sahip Olunur?

Şu an ön siparişe açık olan Playstation Classic, Amazon üzerinden 99$'a satın alınabiliyor. Orijinal PlayStation'ın çıkışının üzerinden 25 yıl geçtikten sonra, 3 Aralık 2018'de satışa çıkacak yenilenmiş PlayStation'a olan ilgi fazlasıyla büyük.