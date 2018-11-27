PlayStation Classic'in Resmi Kutu Açılış Videosu Yayınlandı

3 Aralık'ta tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de piyasaya çıkacak olan PlayStation Classic'in nasıl görüneceği resmen yayınlandı.

Sony'nin geçtiğimiz aylarda duyurduğu ve içeriğinde yer alan 20 oyunun da en sonunda paylaşıldığı PlayStation Classic'e kavuşmamıza artık sadece 1 hafta kaldı. Sony, konsolun kanlı canlı nasıl göründüğünü merak edenler için resmi bir açılış videosu yayınladı.

İngilizce Kutu Açılışı

Japonca Kutu Açılışı

Videolardan da izleyeceğiniz üzere konsolun boyutu ile ilgili yapılan 'avuç içi kadar' benzetmesinin hiç de abartılı olmadığını görüyoruz. Gerçekten de karşımızda küçücük bir cihaz var. Daha önce cihazla ilgili yaptığımız haberlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Son bir detay ekleyelim: PlayStation Classic açılırken o muhteşem açılış müziğini duyacak mıyız diye merak ediyorsanız Sony bunu dahi açıkladı: Evet, konsol açılırken o efsane turuncu logo ile birlikte açılış müziği sizleri karşılayacak.