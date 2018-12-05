Tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılansa da ülkemizdeki fiyatıyla bir miktar hayal kırıklığı yaratan PlayStation Classic'te gizli bir ayar menüsü keşfedildi.

Her ne kadar PlayStation Classic, orijinal versiyonun harika bir minyatür versiyonu gibi dursa da tüm bu kaliteli görünen cihazın altında sadece bir emülatör yatıyor. Hal böyleyken Sony de cihazın içine normalde yapamayacağınız ayarlara el atabileceğiniz bir menü gizlemiş.

Gizli Menü Nasıl Açılır?

Öncelikle konsola bir USB klavye bağlamanız gerekiyor.

İlginç bir biçimde menüyü şu an Logitech ve Corsair klavyelerle açabiliyorsunuz.

Menüden oyunu seçtikten ve PS logosunu gördükten hemen sonra ESC butonuna basıyorsunuz.

Tam bu aşamada çeşitli ayarları yapabileceğiniz menü karşınıza çıkıyor.

Videoyu yükleyen YouTuber, ayarlarla cebelleşirken oyunların çalışmaz hale gelebileceği kadar işlerin karıştığından bahsediyor. Bu anlamda eğer konsola sahipseniz, bu ayarların ne olduğunu iyice araştırmadan pek de kurcalamamakta fayda olduğunu belirtelim.